SPORT & POLITICA

Torino fa canestro, il business dello sport vale 700 milioni

Numeri in crescita, moltiplicatori da capogiro e una torta sempre più ricca: il grande basket vale ben oltre le prime stime, mentre il tennis continua a macinare milioni. Un tesoretto che scatena appetiti, con Milano pronta a lanciarsi nella partita per soffiare la manifestazione più preziosa

Non solo ristoranti, alberghi e negozi, ma anche aziende che si occupano di trasporti e sbigliettamento. Per Torino i grandi eventi sportivi sono un vero e proprio business che portano ricchezza sul territorio. La parte del leone la fanno le Nitto Atp Finals che hanno ricadute da centinaia di milioni di euro, ma non si tratta dell’unica manifestazione sportiva che si sta affermando in città. Anche il basket si sta ritagliando un ruolo da protagonista.

L'economia del basket

Da quattro anni il grande basket ha messo radici in città e anche nel 2026, dal 18 al 22 febbraio, Torino ospiterà la Frecciarossa Final Eight. Un grande torneo di pallacanestro durante il quale si battono le prime otto squadre in classifica del girone di andata del campionato nazionale. Un evento in grado di attirare sul territorio torinese tifosi e appassionati da tutta Italia.

A stimare il suo impatto economico per il capoluogo è stata la società bolognese Stageup presieduta da Giovanni Palazzi. Evidentemente non si parla delle stesse cifre prodotte dalle Nitto Atp Finals, ma i flussi generati sono indicativi e, nel 2025, sono in crescita del 30% rispetto all’edizione precedente.

L’indotto generato dalla Final Eight ha prodotto oltre 20 milioni di euro di ricadute, di cui oltre 12 milioni di euro solo per il territorio torinese. A questo dato si deve aggiungere il valore del moltiplicatore che equivale a 17.9, anche questo in crescita rispetto al 2024 quando valeva 15.3. Portando il valore complessivo dell’impatto economico a circa 215 milioni di euro, che per il 25% ricadono sul settore alberghiero, per il 20% sulla ristorazione, per il 18% su shopping e altre spese e per il 16% sui trasporti.

Capitolo Atp

Ancora più importanti i numeri delle ricadute economiche prodotte su Torino dalle Nitto Atp Finals che rappresentano un vero asset strategico per l'economia locale. A stimare i numeri 2024 è stata la società Boston Consulting Group e l’evento ha generato più di 500 milioni di euro di impatto economico diretto e indiretto sul territorio, contribuendo alla nascita di oltre 3.400 posti di lavoro. Gli alberghi e le strutture ricettive della città e della cintura sono andati tutti sold out, con 275mila visitatori attesi e una crescita del 77% rispetto alla prima edizione torinese del 2021. Oltre un terzo dei biglietti è stato acquistato da spettatori internazionali da 110 Paesi. A conti fatti, tra basket e tennis, Torino incassa oltre 700 milioni di euro l'anno. Facile comprendere per quale motivo sia scattata la caccia ai grandi eventi sportivi, con Milano sempre più in prima linea per accaparrarsi per qualche anno il torneo più importante del tennis mondiale.