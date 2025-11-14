Corteo a Torino, due gli identificati

Sono diventati due i giovani fermati dalla polizia durante le tensioni scoppiate davanti alla sede della Città metropolitana di Torino, in corso Inghilterra, a margine del corteo studentesco per la manifestazione 'No Meloni Day'. Dopo l'identificazione entrambi sono stati rilasciati. Gli studenti hanno bloccato la strada in attesa del ritorno dei compagni fermati. Gli organizzatori affermano di avere "alcuni studenti feriti" tra le loro fila e dopo il rilascio dei giovani la manifestazione si è sciolta, "ma la nostra lotta continua, non ci fermiamo qui" aggiungono. Il corteo dei Fridays for Future, che non ha preso parte ai disordini, si era già concluso in precedenza ai Giardini Reali.