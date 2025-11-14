Intimidazioni a insegnanti, due dossier in procura a Torino

Sono due in procura a Torino i dossier su intimidazioni a insegnanti nelle scuole avvenuti nelle ultime settimane. Il primo riguarda un video in cui un gruppo di giovani circonda un docente, in una strada del quartiere Barriera di Milano, intimandogli - per ragioni non chiarite - di "non maltrattare i bambini"; l'uomo avrebbe poi presentato una denuncia. A realizzare il filmato, per poi diffonderlo sui social, erano stati gli stessi ragazzi. Il secondo fascicolo si riferisce all'incendio dell'automobile di una professoressa di un altro istituto scolastico. Qui l'ipotesi è che si sia trattato di una vendetta per un brutto voto o un rimprovero. Le forze dell'ordine avrebbero già individuato e identificato almeno un paio delle persone coinvolte. Le due vicende, sulle quali in ambienti investigativi viene mantenuto il massimo riserbo, non sono collegate tra loro.