Corteo Torino, Lo Russo: "Condanno violenza e danneggiamenti"

"Manifestare pacificamente le proprie idee è un diritto fondamentale e parte essenziale della nostra democrazia. Questo però non può essere confuso con atti di violenza o danneggiamenti, che condanniamo con fermezza e senza alcuna ambiguità". A dirlo è il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, a proposito degli scontri alle manifestazioni di oggi per il 'No Meloni day'. "Desideriamo esprimere la nostra solidarietà alle forze dell'ordine coinvolte nei disordini e agli agenti rimasti feriti", conclude.