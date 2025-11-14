Marrone (FdI), violenza per nascondere flop della mobilitazione
"La piazza di oggi sceglie la violenza, le minacce e il vandalismo nel tentativo disperato di nascondere il flop clamoroso della mobilitazione giovanile, fotografato impietosamente dai numeri che a Torino raggiungono appena poche centinaia di manifestanti". Lo afferma l'assessore regionale alle politiche sociali Maurizio Marrone riguardo la manifestazione studentesca di questa mattina nel capoluogo piemontese. "Schlein si rassegni di fronte al miraggio dissolto delle masse scese in piazza per la Palestina o in passato per l'ambiente: i giovani hanno palesemente voltato le spalle al No Meloni day'", conclude Marrone.