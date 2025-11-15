Assemblea dei sindaci Pd a Bologna, sicurezza al centro

Al Dumbo di Bologna è la giornata conclusiva della prima assemblea nazionale degli amministratori locali e dei sindaci democratici promossa dal Pd nazionale. Un evento che si svolge sulla scia della 42esima assemblea annuale dell'Anci, conclusasi ieri in Fiera a Bologna, e che vede la partecipazione della segretaria del Pd Elly Schlein, che concluderà i lavori alle 12. La giornata di oggi è dedicata alla restituzione pubblica dei lavori dei tavoli tematici e a una tavola rotonda plenaria. Centrale il tema della sicurezza, declinato nell'ottica delle città progressiste. "Città a misura delle donne e delle ragazze", come sottolineato dalla portavoce della Conferenza delle donne democratiche, Roberta Mori. La sindaca di Firenze Sara Funaro, intervenuta dal palco, ha anche parlato della necessità di un "Ministero per l'Abitare", a proposito del problema abitativo che coinvolge tante città italiane. Sono al Dumbo, oltre a Elly Schlein, anche il sindaco di Milano Beppe Sala, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e il primo cittadino di Bologna, Matteo Lepore.