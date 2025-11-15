Assessori di 40 città, più fondi per la casa nella manovra

Da Brescia a Milano, passando per Cagliari, Bari, Padova, Torino, Genova e Bologna sono quaranta gli assessori alle Politiche abitative che hanno firmato insieme una nota per chiedere "più risorse per fronteggiare la crisi abitativa che attanaglia le nostre città, a partire dalla prossima legge di bilancio, e di essere ricevuti per discutere del piano casa nazionale che tanto serve al nostro Paese", oltre a una legge nazionale sugli affitti brevi. Le quaranta città hanno già stilato negli anni scorsi cinque proposte per un piano casa nazionale e hanno più volte organizzato presidi a Roma per chiedere di essere convocati dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. "Le città - hanno sottolineato - stanno portando avanti Piani per l'Abitare milionari con proprie risorse ma abbiamo bisogno di fondi pluriennali stabili per riqualificare gli oltre 190.000 immobili di edilizia residenziali pubblica sfitti per carenze manutentive sul nostro territorio, acquisire e ristrutturare vuoti urbani in aree dismesse, ripristinare strutturalmente i finanziamenti per Fondo Nazionale Locazione e Fondo Nazionale Morosi Incolpevoli e creare un fondo per le esigenze delle persone senza dimora e in emergenza abitativa". A questo si aggiunge l'impegno per regolare "con le leve urbanistiche a nostra disposizione gli affitti brevi turistici" ma "per rispondere a fenomeni globali abbiamo bisogno di una legge nazionale che metta un limite al numero di appartamenti che si può destinare alle piattaforme turistiche e ci aiuti a trovare un miglior bilanciamento fra posti letto per turisti e posti letto per residenti". "Garantire il diritto alla casa significa garantire il diritto al lavoro, alla salute, allo studio. Chiediamo più risorse per fronteggiare la crisi abitativa che attanaglia le nostre città, a partire dalla prossima legge di bilancio, e di essere ricevuti per discutere del piano casa nazionale che tanto serve al nostro Paese" si conclude la nota. Il comunicato stampa congiunto è sottoscritto da Emily Clancy (Vicesindaca di Bologna), Alessandro Cantoni (Assessore a Brescia), Tobia Zevi (Assessore a Roma), Fabio Bottero (Assessore a Milano), Laura Lieto (Vicesindaca di Napoli), Jacopo Rosatelli (Assessore a Torino), Nicola Paulesu (Assessore a Firenze), Costanza Spera (Assessora a Perugia), Anna Puddu (Assessora a Cagliari), Francesca Benciolini (Assessora a Padova), Luisa Ceni (Assessora a Verona), Davide Patrone (Assessore a Genova), Andrea Zini (Assessore a Udine), Ettore Brianti (Assessore a Parma), Mariarosa Devecchi (Assessora a Lodi), Emanuele Manzoni (Assessore a Lecco), Andreina Fumagalli (Assessora a Monza), Lanfranco De Franco (Vicesindaco di Reggio Emilia), Francesca Maletti (Assessora a Modena), Matteo Tosetto (Assessore a Vicenza), Nicola Grasso (Assessore a Bari), Kristian Gianfreda (Assessore a Rimini), Bibiana Chierchia (Assessora a Campobasso), Lauriana Sapienza (Assessora a Castenaso | Bolohna), Enzo Lattuca (Sindaco a Cesena), Maria Aida Episcopo (Sindaca di Foggia), Roberto Corbia (Assessore ad Alghero | Sassari), Laura Capelli (Assessora a Seregno | Monza), Francesco Brendolise (Assessore a Pavia), Massimo Labanca (Assessore a Sesto Fiorentino), Claudia Lenzini (Assessora a Bergamo).