Torino, raid di Extinction Rebellion a Porta Susa

Raid degli ambientalisti di Extinction Rebellion oggi a Torino alla stazione ferroviaria di Porta Susa. Dopo essersi arrampicati sul tetto (con l'aiuto di imbraghi e caschetti) alcuni attivisti hanno srotolato lungo la facciata lo striscione "Cop2025: 1.5°C di ritardo". Davanti all'ingresso, altri si sono raccolti in presidio mentre un figurante vestito da Bianconiglio si è aggirato tra la folla borbottando "è tardi". "E' un modo ironico - hanno spiegato - per enfatizzare l'urgenza di politiche climatiche più incisive, proprio nei giorni in cui a Belem, la capitale dell'Amazzonia, si svolge la COP30, il vertice annuale sul clima. Qui i rappresentanti dei governi hanno presentato gli impegni di ogni nazione per mantenere l'aumento della temperatura sotto gli 1,5°C, una soglia che molti scienziati ritengono ormai impossibile da rispettare. Nonostante le promesse, infatti, i nuovi piani di taglio delle emissioni porteranno il pianeta a un catastrofico aumento della temperatura di 2,6°gradi". Gli attivisti denunciano come le "politiche antiscientifiche e ideologiche" siano portate avanti anche in Italia e a livello locale: "La Regione Piemonte, per esempio, continua ad investire in settori altamente energivori ed estremamente impattanti sul territorio, come grandi opere e piste da sci. Per il 2025 ha infatti stanziato 70 milioni di euro per potenziare impianti di innevamento artificiale, che richiedono grandi quantità di energia e di acqua, prelevata da bacini per l'innevamento artificiale. Questo nonostante siano 76 gli impianti sciistici dismessi perché in quote dove ormai non nevica più".