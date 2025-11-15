Agricoltori Cia, no a nuovi impianti agrivoltaici del Torinese

Cia Agricoltori delle Alpi dice no al progetto di installazione di due nuovi lotti agrivoltaici da 75 e 69 ettari, previsti nel territorio comunale di Poirino, nel Torinese, in un'area limitrofa a un impianto fotovoltaico già operativo di 20 ettari. Il presidente provinciale Stefano Rossotto parla di "dimensioni insostenibili e incompatibili con la vocazione agricola del territorio", sottolineando come la superficie complessiva "superi ogni criterio di buon senso e rappresenti un consumo di suolo senza precedenti". "Non siamo davanti a impianti pensati per supportare l'agricoltura - osserva Rossotto - ma a operazioni speculative che sottraggono terreno fertile alle aziende agricole, alterano il mercato fondiario e mettono gli agricoltori in una posizione di totale svantaggio. A queste condizioni, il rischio è che i terreni diventino strumenti finanziari e non più risorse produttive, con un impatto devastante sui prezzi e sulla stessa sopravvivenza delle imprese agricole". Rossotto richiama un precedente. "A Carmagnola, un paio d'anni fa, abbiamo condotto una battaglia analoga e alla fine il progetto venne bloccato. È la dimostrazione che quando ci sono criticità evidenti, è possibile intervenire e riportare equilibrio tra esigenze energetiche e tutela dell'agricoltura", osserva. Cia Agricoltori delle Alpi ribadisce che la sua non è una posizione pregiudizialmente contraria alle energie rinnovabili. "Siamo favorevoli agli impianti che integrano e potenziano l'attività agricola, come il fotovoltaico su capannoni, tettoie e stalle - puntualizza Rossotto -, che permette alle aziende di ridurre i costi energetici senza sottrarre terreno produttivo. Quello che contestiamo sono i mega-impianti calati dall'alto, che compromettono l'ambiente, riducono la disponibilità di suolo agricolo e contrastano con le finalità dell'imprenditoria agricola stessa".