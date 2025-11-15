Piemonte a Dubai per Myplant & Garden Middle East

C'è anche il Piemonte con le sue eccellenze agroalimentari e turistiche alla prima edizione di Myplant & Garden Middle East 2025, la prima fiera internazionale dedicata alla floricoltura, al paesaggismo e all'innovazione verde, che ha preso il via a Dubai. L'esposizione, allestita nel Dubai Exhibition Centre all'interno dell'Expo City Dubai, ospita l'eccellenza orticolturale delle regioni Piemonte e Liguria, che rafforzano così anche su questo fronte la collaborazione avviata lo scorso settembre a Cheese, con la firma del protocollo d'intesa per la promozione congiunta degli itinerari cicloturistici dalle Alpi al mare. Alla cerimonia di apertura sono intervenuti l'assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni; Alessandro Piana, vicepresidente e Assessore all'Agricoltura della Regione Liguria; l'ambasciatore italiano negli Emirati Lorenzo Fanara; il presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati Mirco Carloni e i rappresentanti del ministero dell'Impresa e del Made in Italy e del Ministero degli Affari Esteri italiano. "Il Piemonte - spiega Bongioanni - è presente a Myplant & Garden di Dubai a presentare la nostra eccellenza agroalimentare e turistica sotto il marchio 'Piemonte Is'. Lo abbiamo fatto insieme alla Regione Liguria, con la quale abbiamo avviato un percorso comune di promozione turistica e con cui domani avremo il momento più importante d'incontro con media, buyer e autorità locali. Ma soprattutto oggi abbiamo aperto una linea di contatto con operatori locali che conta su numeri importanti, ma dove il Piemonte non è ancora adeguatamente percepito".