Biella, nel primo trimestre 2026 parte la Pedemontana

Nel primo trimestre 2026 partiranno i lavori alla Pedemontana tra Biella e la A26. La conferma è arrivata durante un convegno di Forza Italia in città. All'incontro hanno preso parte il presidente della Regione Alberto Cirio, l'assessore ai trasporti Marco Gabusi, il ministro Gilberto Pichetto Fratin, l'amministratore delegato di Anas Claudio Andrea Gemme. "Il progetto - ha spiegato - è stati spiegato - prevede la costruzione di un tracciato lungo 15 chilometri con un investimento di 302,8 milioni di euro. Quattro gli svincoli, sei cavalcavia e sei viadotti su corsi d'acqua". "Un'opera attesa da 50 anni e strategica non solo per il Biellese, ma per tutto il Piemonte", ha sottolineato Gabusi.