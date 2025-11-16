Incidente mortale nel Cuneese, vittima una donna a Cervasca

Una giovane donna è morta a Cervasca, nell'hinterland di Cuneo, a seguito di un incidente stradale verificatosi nella prima mattina. La ragazza era alla guida della sua auto sulla provinciale 422 quando, intorno alle 5, la vettura si è cappottata, uscendo dalla carreggiata e prendendo fuoco. Inutili i tentativi di rianimazione effettuati dai soccorritori del 118, dopo che i vigili del fuoco avevano estinto il rogo con l'autobotte ed estratto la guidatrice dall'abitacolo. Con quest'ultima morte salgono a 34 le vittime di incidente stradale in provincia di Cuneo nel corso del 2025: un computo che supera quello dell'interno 2024, quando le vittime furono 33. La scorsa notte anche altre donne sono rimaste ferite in modo grave in un incidente frontale verificatosi alle porte di Cuneo, tra il ponte vecchio e la frazione di Madonna dell'Olmo.