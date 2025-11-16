Arrestato dalla polizia di frontiera, deve scontare 5 anni

Un giovane di 27 anni, originario del Gambia, è stato ieri sera dalla polizia di frontiera di Domodossola (Vco), vicino alla stazione internazionale. Il giovane è destinatario di un ordine carcerazione di cinque anni emesso dal Tribunale di Roma per rapina aggravata dall'uso di armi. Alla vista degli agenti, ha cercato di evitare il controllo, ma ciò ha insospettito i poliziotti. Trovato senza documenti, la banca dati interforze ha rivelato la sua situazione.