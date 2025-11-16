Intossicata da monossido carbonio, muore donna nel Cuneese

Una donna è morta e un uomo è stato ricoverato in gravi condizioni a seguito di una probabile intossicazione da monossido di carbonio avvenuta questa mattina in un'abitazione di via Santa Croce, a Revello, nel Cuneese. L'allarme è scattato intorno alle 10 e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco di Saluzzo e i carabinieri. I due, entrambi cittadini cinesi, sono stati trovati a terra privi di sensi. Nonostante le manovre di rianimazione, per la donna, 69 anni, non è stato possibile fare nulla. L'uomo, 75 anni, è stato stabilizzato e trasferito in codice rosso all'ospedale di Savigliano. I militari dell'Arma stanno effettuando gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto.