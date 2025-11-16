Valori immobiliari, Milano in testa, chiude Crotone

I valori immobiliari e l'indicatore del costo al mq per l'affitto di un immobile residenziale hanno sostituito l'indice della ricchezza patrimoniale nell'Indagine annuale sulla qualità della vita 2025 nelle province italiane, realizzata da ItaliaOggi e Ital Communications, in collaborazione con l'Università Sapienza di Roma, giunta alla 27esima edizione. Dunque, la ricchezza patrimoniale pro capite è stata sostituita dai valori immobiliari, ed è stato inserito un nuovo significativo indicatore, rappresentato dal costo al mq per l'affitto di un immobile residenziale. Milano apre la classifica confermando i risultati ottenuti nelle cinque passate edizioni. A seguire nel gruppo di testa troviamo Bolzano, Firenze, Monza e della Brianza e Bologna. Chiude la classifica, come nelle sei passate edizioni, la provincia di Crotone. Secondo Marino Longoni, Condirettore di ItaliaOggi, "la classifica 2025 conferma tendenze già osservate in passato: le grandi città, soprattutto del Centro-Nord, mostrano una forte capacità di resilienza e di adattamento alle emergenze degli ultimi anni. Purtroppo, si accentua invece - rileva Longoni - il divario tra Centro-Nord e Sud, dove emergono segnali sempre più evidenti di disagio sociale e personale. Milano, da due anni, rimane nelle prime posizioni in classifica e, nonostante risultati molto negativi per l'indicatore relativo alla sicurezza, mantiene salda la sua leadership".