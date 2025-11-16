Finals: Cirio "faremo tutto quel che serve per tenerle qui"

"Vengo da una terra dove mi hanno insegnato che bisogna fare quello che serve, quindi noi faremo quello che serve per mantenere le Atp Finals qui e non ci spaventa nessun argomento, nessun aspetto. E questa edizione conferma come Torino e il Piemonte siano stati all'altezza di un evento così importante". E' un "wathever it takes" in salsa sabauda quello che il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, lancia alla conferenza stampa di chiusura del torneo dei 'Maestri'. "Non ci spaventano gli aspetti tecnici del palazzetto - osserva - perché è un luogo considerato da tutti meraviglioso. Abbiamo già dovuto implementarlo e lo abbiamo fatto. Faremo quello che serve per fare in modo che le Finals rimangano qui, certi che il pragmatismo di questa terra è un pragmatismo che premia. Lo abbiamo visto in passato, lo abbiamo visto oggi. La concorrenza non ci spaventa, c'è tutti i giorni nelle cose della vita ed è quella che ci rende forti e vivaci. Ma soprattutto noi abbiamo un approccio molto pratico - aggiunge rivolto al presidente Fitp, Angelo Binaghi, - che credo sia quello che unisce anche il Regno di Sardegna, del quale mi pare che non ne facesse parte Milano. Quindi posso dire che parliamo la stessa lingua e parlare la stessa lingua è un presupposto importante per capirsi". "E siamo convinti - conclude - che il successo delle Finals sia anche dovuto al fatto che sono state fatte qui, come il nebbiolo che, piantato in Piemonte, diventa Barolo ma se lo pianti altrove no: questo è il luogo migliore dove fare un buon Barolo e ottime Finals in futuro".