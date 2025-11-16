Corteo Torino, due giorni dopo arrestato uno studente

Uno studente diciottenne, attivista dei collettivi studenteschi, è stato arrestato questa mattina dagli agenti della Digos di Torino per i disordini scoppiati venerdì davanti alla sede della Città Metropolitana, in corso Inghilterra. Secondo quanto si apprende da fonti investigative, il giovane avrebbe lanciato oggetti contro le forze dell'ordine. Lo studente è stato posto agli arresti domiciliari e domani sarà processato per direttissima. L'arresto è stato eseguito in flagranza differita, provvedimento che consente di arrestare una persona anche dopo il fatto sulla base di prove documentali, come video e foto, entro 48 ore dal reato. Venerdì durante i disordini erano stati fermati altri due studenti, che, dopo essere stati identificati, erano stati rilasciati e per loro scatterà una denuncia.