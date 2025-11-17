Renzi, governo eviti forzature sulla gestione delle Atp finals

"Chi ha seguito le ATP Finals di Torino oggi è entusiasta per la vittoria di Sinner ma anche per lo spettacolo di una città trasformata dall'evento. Evento che a Torino ha un gusto particolare. Complimenti agli organizzatori, a cominciare dal presidente Binaghi e dal presidente Gaudenzi. Il Governo Meloni sta provando a mettere le mani sulla gestione della manifestazione: invito la Presidente e il Ministro Abodi a smetterla e non fare forzature. Una volta che c'è una cosa che funziona benissimo, possiamo evitare di rovinarla con gli appetiti della politicuccia romana? Chi ha orecchie per intendere, intenda". Lo scrive su X il leader di Italia Viva Matteo Renzi.