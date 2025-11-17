Corteo Torino, obbligo di firma per studente arrestato

È stato convalidato l'arresto dello studente diciottenne fermato dalla Digos per i disordini avvenuti venerdì davanti alla sede della Città metropolitana di Torino, in corso Inghilterra, durante una manifestazione. Il giovane, accusato di avere lanciato oggetti contro le forze dell'ordine durante gli scontri, era stato arrestato ieri in flagranza differita e posto ai domiciliari. Al termine della direttissima è stato disposto per lui l'obbligo di firma. L'udienza è stata rinviata al 22 gennaio.