Biella, l'ex ospedale diventa scuola della penitenziaria

L'ex ospedale Degli Infermi di Biella diventerà un istituto di formazione della polizia penitenziaria, un progetto sostenuto dal sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove. Stamattina, dopo un incontro davanti al nosocomio, il gruppo di amministratori si è trasferito in Municipio per la firma dell'atto. "Dopo oltre vent'anni di abbandono - ha spiegato il sottosegretario - l'ex ospedale smette di essere una ferita aperta e torna a vivere". Con l'atto firmato tra Demanio, Asl Biella e ministero della giustizia, autorizzato dalla Regione, lo Stato acquisisce gratuitamente il diritto di superfici per 99 anni sull'intero complesso. "Grazie a 74 milioni di euro di fondi strutturali - ha aggiunto Delmastro - nascerà un nuovo istituto di formazione della polizia penitenziaria, un investimento vero che porterà in città centinaia di allievi e nuova vitalità".