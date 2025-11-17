Gianna non c'è

Dicono che…non sia passata inosservata un’assenza piuttosto vistosa all’evento di lancio di Progresso Civile, nuova associazione torinese di stampo progressista. L’appuntamento è giovedì 27 novembre, negli spazi del Blah Blah in via Po, dove è in programma un incontro dal titolo “Politica, sostantivo femminile”, con protagoniste le capogruppo dell’opposizione in Consiglio Regionale: Sarah Disabato per il Movimento 5 Stelle, Alice Ravinale per Alleanza Verdi-Sinistra e Vittoria Nallo in rappresentanza di Stati Uniti d’Europa.

Non vi sembra che manchi qualcuno? Ebbene sì, la capogruppo del Partito Democratico – nonché sfidante di Alberto Cirio alle ultime regionali – Gianna Pentenero non è pervenuta. Aveva altri impegni o è stata snobbata dagli organizzatori? In ogni caso il campo largo piemontese anche fuori da Palazzo Lascaris non riesce a riunirsi in maniera compatta.

Negli altri panel spazio alla comunicazione del neoeletto sindaco di New York Zohran Mamdani, astro nascente della sinistra mondiale, e alla deputata di Azione (che ha provato a contendere la leadership a Carlo Calenda all'ultimo congresso) Giulia Pastorella, per un incontro dal titolo “Guida autonoma e data center, il futuro passa da qui”. Non solo Pentenero quindi, ma è tutto il Pd a essere assente a questo ritrovo del nuovo circolino progressista cittadino.