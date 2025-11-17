TRAVAGLI DEMOCRATICI

Pd, Schlein scopre ora la sicurezza. Esposito: "Per anni eravamo quasi dei fascisti"

La segretaria dem costretta dai sindaci a cambiare passo. L'ex parlamentare: "Con Minniti e pochi altri messi ai margini da una linea ideologica e lontana dalle necessità della gente". Il ricordo di Carpanini e le sue idee di amministrazione a tutela dei cittadini

“Quando chi, come me e pochi altri, sollevava nel Pd il problema della sicurezza, se andava bene si beccava del fascista”. Ricordo scomodo per la narrazione sul tema che Elly Schlein ha imposto con la svolta di Bologna, quello con cui una altrettanto scomoda voce critica come quella dell’ex parlamentare dem Stefano Esposito sintetizza cambiamenti storici e difficoltà permanenti nell’affrontare quella che, pressata dai sindaci, la segretaria ha ammesso e definito essere una priorità.

Alla buon’ora, vien da dire, di fronte all’intervento della Schlein a Bologna. Esposito, lo pensa anche lei dopo essersi preso del fascista in buona compagnia, con Marco Minniti solo per citarne uno?

“Le rispondo, ma prima meglio fare qualche passo indietro. Negli ultimi sei, sette anni e dopo la scelta di questa nuova fase del Pd alla rincorsa di Avs e Cinque Stelle, coloro che hanno sempre sostenuto che lasciare il tema della sicurezza al centrodestra era non solo un errore politico, ma pure lo snaturamento dello stesso essere di sinistra, sono stati messi ai margini per usare un eufemismo”.

Non lo usi.

“Allora diciamo chiaramente che Minniti e quelli, come me, che condividevano quella linea sulla sicurezza, sono stati oggetto di una damnatio memoriae nel nuovo corso del partito. Nessuno dovrebbe dimenticarsi di quanto successo in questi ultimi anni. Anche oggi, al di là di questa presunta svolta…”.

Fermo lì, Esposito. Se dice presunta, vuol dire che nutre più di un dubbio sull’autenticità del cambio di passo della segretaria. Tutta scena e non cambia niente?

“Detto con molta franchezza, l’impressione che ho è che la Schlein sia stata obbligata a mettere in agenda la parola sicurezza. Obbligata dal fatto che i sindaci, a cominciare da quello di Torino, Stefano Lo Russo, che stanno sul campo, hanno incominciato a far presente alla segretaria che nelle città la si può raccontare fino a domani mattina, ma ci sono situazioni che impongono ragionamenti e misure di un certo tipo e di una certa efficacia”.

C’è anche calcolo elettorale nella svolta?

“Presumo di sì. Ma se è soltanto quello, avrà vita breve e non produrrà nessun effetto. Capisco che si provi a scaricare tutta la responsabilità sul Governo, che pure ne ha, ma certamente in termini di approccio da parte delle amministrazioni di centrosinistra su questo tema occorre cambiare il tono”.

Sorpreso dalle dichiarazioni di Lo Russo?

“Ricordo che quand’era capogruppo su questi temi non sfuggiva; da sindaco ha assegnato l’assessorato alla Sicurezza a un ufficiale dei Carabinieri. Il problema però è quello che vivono i cittadini e lo manifestano apertamente”.

Torniamo alla questione prettamente politica. Il Pd di Schlein ha perso quell’eredità del Pci dove la sicurezza, anche in anni molto difficili, era trattata in maniera rigorosa e forse meno ideologica. Pensiamo allo storico Viminale ombra alle Botteghe Oscure guidato da Ugo Pecchioli. Damnatio memoriae pure su quello?

“Basterebbe pensare a Domenico Carpanini. È stato il fautore di una battaglia politica interna e non solo che aveva la sicurezza dei cittadini al centro di un’idea di amministrazione. Non so quanti se lo ricordino. Arrivò alla sua campagna elettorale per l’elezione a sindaco di Torino, poi tragicamente interrotta, proprio con la sicurezza come fulcro”.

Il mantra della sinistra è l’accusa di impronta repressiva del governo di centrodestra. Accusa motivata?

“La dico così: tra una camionetta dell’esercito che presidia un territorio e una che resta in caserma, preferisco la prima. Il territorio non può essere lasciato nelle mani di chi delinque, siano baby gang, siano altre forme di criminalità”.

Lei, Minniti, l’ex responsabile Sicurezza del partito Emanuele Fiano. Una coincidenza che tutti quelli che la pensavano e la pensano ancora in un certo modo su questo tema siano degli ex?

“Forse sono stati messi da parte da quei rigurgiti ideologici che portano alla brutta abitudine di voler spiegare alle persone che bisogni debbano avere, anziché ascoltare da loro quali bisogni abbiano. Questa visione pedagogica, con gli illuminati che spiegano al popolo quel che deve pensare, dovrebbe essere messa da parte e si dovrebbero ascoltare di più i cittadini”.

Sicurezza e immigrazione irregolare, il legame è più che stretto. Ma anche in questo caso è terreno minato per la sinistra. Come affrontarlo?

“Persone che sono in Italia da molti anni ti dicono: siete troppo tolleranti. Forse andrebbero ascoltati di più. Reprimere l’illegalità non è di destra”.

Il rapporto con le forze dell’ordine, spesso sotto accusa e a rischio delegittimazione, come va affrontato?

“Quando facevo attività politica ero uno dei pochissimi che interloquiva con loro. Continuo a sostenere che le forze dell’ordine sono un baluardo con cui mantenere un contatto costante. Il che non vuol dire che, quando sbagliano, non farlo notare. Mi pare che anche su questo, negli ultimi anni, nel Pd si siano fatti molti passi indietro. Quando ci sono gli scontri di piazza, sono rare le voci di solidarietà verso poliziotti e carabinieri da parte del Partito democratico”.

Anche in questo caso a farlo sembrano essere soprattutto quegli ex, di cui lei fa parte.

“Purtroppo il cambio di linea politica ha fatto sì che alcune istanze siano state messe fuori dalla porta. Non mi pare che i risultati siano così positivi. Se la questione si ferma alle dichiarazioni della segretaria, senza magari iniziative coordinate da parte degli stessi sindaci con progetti pilota nelle varie città, temo che tra una settimana saremo al punto di prima”.