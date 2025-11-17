Italia Viva, il governo stia fuori dalle Nitto Atp Finals

"Se il governo ha davvero a cuore il tennis italiano allora investa seriamente e lasci lavorare che in questi anni ha dimostrato di saper fare, e bene". Lo dichiara in una nota la senatrice torinese di Italia Viva, Silvia Fregolent, secondo cui "il tentativo di mettere una partecipata dentro la gestione delle Atp Finals è stato sventato solo dopo l'intervento del presidente della Repubblica". "Il governo Meloni la smetta con gli assalti di potere e garantisca stabilità a un evento che porta prestigio, turismo e sviluppo al Paese - aggiunge -. Con l'obbligo a scegliere tra l'indipendenza e i finanziamenti pubblici il governo sta mettendo a rischio un evento internazionale che Torino ha saputo valorizzare con risultati straordinari e mostrando al mondo una capacità organizzativa esemplare. Le Finals non possono finire ostaggio di chi usa la politica per occupare poltrone". Un concetto rafforzato dalla consigliera regionale di Italia Viva in Regione Piemonte, Vittoria Nallo. "Siamo preoccupati di fronte alla decisione del governo che vuole mettere le mani sulla manifestazione entrando nella sua governance - sottolinea - una scelta che sembra più il tentativo di mettere piede, per ragioni politiche, in un evento di grande successo che la volontà di tutelare un modello che funziona". "Ridurre il ruolo della Fitp, che ha portato le Finals a Torino e le ha rese un punto di riferimento mondiale, per calcoli politici, è inaccettabile. Così il governo Meloni finisce per politicizzare lo sport - conclude - sminuire il lavoro di chi ha costruito questo risultato e mettere a rischio l'intera manifestazione".