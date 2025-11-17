Avetta (Pd), si rifinanzi legge sul sistema agro-alimentare

Il consigliere regionale in Piemonte Alberto Avetta (Pd) ha presentato a Palazzo Lascaris una interrogazione sollecitando interventi della Regione a sostegno del sistema agro-alimentare. "Le cooperative agro-alimentari piemontesi - dice Avetta - sono sempre più esposte alla volatilità del mercato e da anni devono fare i conti con la riduzione dei fondi pubblici, la globalizzazione e i cambiamenti climatici. Si tratta per lo più di realtà di piccole dimensioni che non riescono ad attivare fondi mutualistici aziendali, strumenti molto importanti per affrontare le perdite causate da calamità climatiche o da specie infestanti. Sarebbe importante che la Regione sperimentasse i fondi mutualistici multisettoriali, anche riattivando strumenti normativi che disciplinano gli interventi regionali per lo sviluppo del sistema agroindustriale. Dobbiamo favorire l'aggregazione tra imprese cooperative rendendole più competitive sui mercati".