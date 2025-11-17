Ricca (Lega), con pre-intese autonomia passo avanti concreto

"L'annuncio del ministro Roberto Calderoli relativo alla prossima firma della pre-intesa tra Stato e Regione Piemonte sul percorso dell'autonomia differenziata ci riempie il cuore di gioia. Segna un nuovo passo avanti concreto, ed è soprattutto una storica battaglia della Lega finalmente in fase di realizzazione". Così il capogruppo della Lega in Piemonte, Fabrizio Ricca, con il presidente della Commissione autonomia del Consiglio regionale, Andrea Cerutti. "Con questo atto - sottolineano i due esponenti del Carroccio - il Piemonte continua il suo cammino al fianco delle altre Regioni che stanno procedendo con determinazione nello stesso percorso - Lombardia, Veneto e Liguria - consolidando il ruolo del Nord come motore istituzionale e politico della richiesta di maggiori competenze e responsabilità territoriali. Mercoledì, con la firma del ministro Calderoli e del presidente Alberto Cirio, si realizza sempre più il percorso di autonomia piemontese che la Lega rivendica da sempre". "È un risultato - osservano - frutto di un impegno politico che parte da lontano, sostenuto con determinazione dai ministri Roberto Calderoli e Matteo Salvini, che trova oggi una risposta positiva, anche grazie al lavoro condiviso con la giunta regionale del Piemonte in questi anni".