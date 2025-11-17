Alessandria, da Fondazione CrA 8 milioni per il territorio

Il consiglio generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ha approvato il documento programmatico previsionale per l'anno 2026. Con un trend in continua crescita, la Fondazione registra un altro risultato record e incrementa le risorse per il territorio: 8 milioni di euro (+30% sul 2025 e +66,67% sul 2024). "Il prossimo anno sarà caratterizzato da un'azione che punta alla coesione sociale e al rafforzamento del tessuto produttivo locale - spiega, in una nota, il presidente Luciano Mariano - La Fondazione risponderà alle crescenti esigenze del welfare, alla presenza di nuove fragilità sociali e alle sfide poste dalle transizioni demografiche, digitali ed ecologiche. Continuerà a selezionare con rigore interventi ad alto impatto nei settori della ricerca scientifica, il welfare comunitario, la cultura e l'inclusione giovanile".