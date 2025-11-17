Pd Piemonte, Cirio tratta autonomia come un tema elettorale

"Ancora una volta il presidente Cirio affronta un tema delicatissimo come l'autonomia differenziata con fretta e superficialità, piegandolo alle esigenze della campagna elettorale". Lo sottolinea in una nota la capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Gianna Pentenero, in merito alla firma delle pre intese da parte del ministro Calderoli con le Regioni Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria dei prossimi giorni. "È evidente che la sua accelerazione sia dettata più dalle imminenti elezioni regionali in Veneto che da una reale visione per il futuro del Piemonte. L'autonomia differenziata dovrebbe essere invece un tema di confronto, approfondimento e convergenza - prosegue -, è una questione che comporta rischi enormi e, solo se ben gestita, qualche possibile opportunità. Ma è troppo importante per essere trattata come un passaggio burocratico o un atto di propaganda. Non esiste autonomia differenziata senza garanzie di uguaglianza e senza risorse certe: altrimenti si rischia di creare cittadini di serie A e di serie B, indebolendo la coesione nazionale e penalizzando proprio i territori più fragili". "Il Partito Democratico ribadisce che la fretta è una cattiva consigliera e che non si dovrebbe ridurre un tema cruciale a una bandiera elettorale - conclude -. Il Piemonte merita serietà, trasparenza e un confronto vero, non scorciatoie dettate dalla campagna elettorale".