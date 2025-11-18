TRAVAGLI DEMOCRATICI

Riformisti Pd a geometria variabile: uniti in Piemonte, divisi a Roma

La corrente di Bonaccini si spacca in due: Gori, Delrio e Guerini si danno appuntamento a Prato e fanno partire la scissione da un gruppo WhatsApp. Fassino, Lepri e Canalis li seguono, Laus e Valle no. Ruffini osserva da fuori e mette un avamposto a Saluzzo

La fine della campagna elettorale per le regionali porta con sé la riapertura del gran ballo delle correnti all’interno del Partito Democratico, e anche in Piemonte qualcosa inizia a muoversi, in un momento in cui i tatticismi prevalgono sulla strategia. Così la segretaria Elly Schlein, nel rinsaldare la leadership del partito vede allontanarsi quella della coalizione, dove i riformisti (e non solo) spingono per una figura in grado di attrarre l’elettorato moderato e recuperare voti preziosi in vista delle Politiche del 2027, quando si voterà anche per il comune di Torino: qui gli stessi riformisti, mentre a livello nazionale prendono strade diverse, restano uniti per non compromettere la ricandidatura di Stefano Lo Russo.

Gli scissionisti

Il dado sembra ormai tratto. L’ala più moderata del Pd, capitanata dall’ex sindaco di Bergamo Giorgio Gori, dalla vicepresidente dell’Europarlamento Pina Picierno e dagli ex ministri Lorenzo Guerini e Graziano Delrio è pronta a dividere le proprie strade da quelle dell’ex governatore emiliano Stefano Bonaccini, oggi presidente del Pd e a capo di Energia Popolare, che fino a oggi riuniva i riformisti dem. Dopo il primo incontro a Milano del 24 ottobre, gli scissionisti si danno appuntamento a Prato il 29 novembre, in un incontro dal titolo “Innovare per competere”. Ma al di là degli eventi pubblici, il primo atto di costituzione della nuova corrente arriva da Whatsapp, dove ha preso vita il gruppo dedicato: oltre ai già citati Gori, Picierno, Guerini e Delrio, gli amministratori sono i senatori Filippo Sensi e Simona Malpezzi, le deputate Marianna Madia e Lia Quartapelle e Roberto Montanari, già consigliere in Emilia e componente della direzione nazionale del Pd.

Nella chat non mancano i piemontesi, a partire dall’ex sindaco di Torino Piero Fassino e passando per l’ex sindaca di Alessandria Rita Rossa, la consigliera regionale “cattodem” Monica Canalis (già vicesegretaria regionale del Pd) e il suo sodale politico Stefano Lepri. Con loro anche Alberto Avetta e Raffaele Gallo, rispettivamente consigliere regionale ed ex capogruppo dem a Palazzo Lascaris. Dalle parti di Energia Popolare c’è chi esclude si tratti di una vera e propria corrente, ma piuttosto di un modo per coordinarsi (e contarsi) nella minoranza della minoranza interna, Ma c’è un dato politico che emerge: mentre Bonaccini e i suoi restano piuttosto appiattiti sulla linea Schlein, Gori e i suoi non ci stanno, e pur non mettendo in discussione (almeno per il momento) l’attuale segretaria, puntano ben più in alto: esprimere un candidato premier diverso da lei nel 2027, in piena deroga allo statuto del partito, che al contrario indica la perfetta sovrapposizione dei due ruoli.

Fedeli a Bonaccini

La spaccatura non si è dunque ancora celebrata ufficialmente, e non lo sarà almeno fino alle regionali in Puglia, Campania e Veneto in programma il prossimo weekend, ma gli schieramenti sono ben definiti, e l’evento di Prato la settimana successiva potrebbe essere la giusta occasione per suggellarli. Per quanto riguarda il Piemonte, non abbandonano Energia Popolare né il deputato Mauro Laus, né il presidente di Iren Ambiente Enzo Lavolta (già assessore all’ambiente nella giunta Fassino) né tantomeno il consigliere regionale Daniele Valle, sfidante mancato di Alberto Cirio alle ultime regionali, prima di ritirarsi in favore di Gianna Pentenero in nome della disciplina di partito. E anche in questo caso si guarda bene dal fare passi azzardati.

Uniti per Lo Russo

Queste divisioni interne all’ala riformista, che vanno a modificare l’assetto del partito a livello nazionale, si azzerano però tornando nei confini piemontesi, dove la “scissionista” Canalis resta nel coordinamento regionale di Energia Popolare. Una divisione a geometria variabile, dettata da un elemento peculiare: l’anomalia piemontese, che vede i riformisti – che sono in minoranza a Roma – ai vertici a Torino. Sono infatti afferenti all’ala moderata il segretario regionale Domenico Rossi, il segretario della città metropolitana Marcello Mazzù e soprattutto il sindaco Stefano Lo Russo, che nel 2027 si gioca la riconferma a Palazzo Civico. Proprio per garantire massimo sostegno alla sua rielezione i riformisti in territorio piemontesi restano uniti sotto un’unica insegna, la stessa che le permette di continuare a mantenere il controllo del partito regionale, anche sotto la gestione schleiniana. Un equilibrio precario che non hanno alcuna intenzione di modificare.

Il correntone

Parallelamente ai movimenti tra i riformisti, il termine della campagna elettorale autunnale rimescola le carte anche a sinistra. Nello stesso weekend della kermesse di Prato, in un'altra zona della Toscana, a Montepulciano, prende vita il “correntone” promosso dalle principali correnti che sostengono Elly Schlein: Dems di Andrea Orlando, AreaDem di Dario Franceschini e gli ex Articolo Uno capitanati da Roberto Speranza. Tra i piemontesi, sono attese le capogruppo Pentenero e la presidente regionale Nadia Conticelli. L’obiettivo, piuttosto che la fusione tra le tre aree, è quello di stabilire un’unità di intenti, al fine di tutelare la leadership della segretaria, ma al tempo stesso condizionarla. Ed è qui che gli obiettivi della maggioranza socialdemocratica coincidono con quelli dei riformisti: rafforzare il ruolo della Schlein a capo del partito, in cambio di un suo passo indietro nella corsa a Palazzo Chigi. E c’è già chi dentro e fuori il Pd è pronto ad approfittarne.

Ruffini alla finestra

Chi guarda con attenzione a questi movimenti è certamente Ernesto Maria Ruffini, ex direttore dell’Agenzia delle Entrate, erede politico di quella tradizione cattolica democratica incarnata dall’ex premier Romano Prodi, che nell’ultimo periodo non ha perso occasione di criticare la linea Schlein. Ruffini quindi si prepara a scendere in campo, favorendo la nascita dei comitati “Più Uno” (come il titolo dell’omonimo libro) che lo scorso sabato si sono riuniti nella prima assemblea nazionale di quella che ambisce a diventare una formazione politica in grado di espandere verso il centro il raggio d’azione del Campo largo.

In Piemonte, dopo un avvio stentato, Più Uno inizia a decollare: se fino a una settimana fa era presente un solo comitato a Saluzzo, in concomitanza con l’evento di Roma iniziano a nascerne di nuovi su tutto il territorio regionale. Radicarsi sul territorio è il primo passo per ambire a un ruolo di rilievo nel 2027. Ruffini non esclude che quel ruolo sia a Palazzo Chigi, ma per arrivare a pensarci seriamente, più che sui suoi comitati, l’ex esattore delle tasse dovrà fare affidamento sui movimenti delle correnti del Pd. Cavalcandoli ed evitando di farsi travolgere.