Panero nuovo presidente dell'associazione Vera Nocentini

Tommaso Panero è il nuovo presidente dell'associazione culturale 'Vera Nocentini' di Torino. Sostituisce Enzo Pappalettera di cui era vice. Panero sarà affiancato nella guida dell'associazione da Gianfranco Zabaldano, nel ruolo di vicepresidente, e da Marcella Filippa in quello di direttrice. Tommaso Panero, 72 anni, laurea in Lettere, ha ricoperto importanti incarichi nella Gioc, nella Fim Cisl, nel Partito Popolare e nella Margherita. Nei primi anni Duemila è stato consigliere comunale a Torino e tra il 2005 e 2010 ha svolto il ruolo di amministratore delegato del Gruppo Gtt. Collaboratore dell'associazione culturale Vera Nocentini dal 2015, ne è diventato vicepresidente nel 2022. Durante il suo lungo percorso ha scritto e curato alcune importanti pubblicazioni di carattere storico, sociale e sindacale. È impegnato inoltre da diversi anni in attività di volontariato culturale e sociale con particolare attenzione ai temi dell'immigrazione e dell'accoglienza. "L'associazione culturale Vera Nocentini - ha detto Panero subito dopo la sua nomina - continuerà a operare in continuità con l'impegno delle sue origini come archivio storico sindacale della Cisl e del lavoro e dell'industria a Torino, all'interno del Polo del '900, istituzione presso cui ha la sua sede. Nello stesso tempo continuerà a promuovere iniziative e occasioni di confronto sui diritti, le pari opportunità, i soggetti fragili e l'inserimento dei nuovi cittadini nel nostro tessuto sociale e culturale".