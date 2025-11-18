M5s in Piemonte deposita proposta di legge sul fine vita

Il Movimento 5 Stelle in Regione Piemonte ha depositato in Consiglio regionale una proposta di legge "per garantire il diritto al suicidio medicalmente assistito e tutelare la dignità delle persone che soffrono". Il testo, spiega il primo firmatario Pasquale Coluccio, ricalca i contenuti della proposta di legge di iniziativa popolare già avanzata in Piemonte dall'Associazione Luca Coscioni, con oltre 11mila firme raccolte a supporto, nonché le norme approvate in Toscana e Sardegna. "La proposta intende garantire un percorso chiaro, uniforme e tempestivo in Piemonte per le persone che, ricadendo nelle condizioni fissate dalla storica sentenza 242/2019 della Corte costituzionale, chiedono l'accesso all'aiuto medicalmente assistito a morire - sottolinea il consigliere pentastellato -, assicurando al contempo piena informazione, presa in carico palliativa e tutela degli operatori". A decidere sui singoli casi sarà una Commissione medica multidisciplinare permanente, istituita in ogni azienda sanitaria. "Questa norma garantirà finalmente procedure uniformi e certe, a tutela del diritto delle persone che soffrono di autodeterminarsi - conclude -. Si tratta di un atto di civiltà fondamentale, per una legge che il Piemonte non può più attendere. Oggi più che mai serve senso di responsabilità, è arrivato il momento che la politica faccia la sua parte".