Autonomia: Lega, pre intese sono passo avanti per tutte le regioni
"Un passo in avanti decisivo, in un percorso aperto per aiutare e modernizzare TUTTE le regioni d'Italia. Innovazione, futuro, speranza, merito. Basta con le scuse della sinistra per non fare mai niente! Prima delle ideologie, vengono il bene e i diritti dei cittadini". Lo scrive la Lega sul suo profilo Instagram riferendosi alla firma delle pre-intese sull'autonomia differenziata con Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria. Nel post compare il logo stilizzato di Alberto da Giussano, il leone di San Marco e la scritta 'Autonomia'.