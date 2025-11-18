MONDO IN BILICO

Crosetto: "Siamo sotto attacco".

Un piano per l'Arma Cyber

Il grido d'allarme del ministro della Difesa. "Italia vulnerabile, il tempo di agire è adesso". Nel documento che verrà presentato alle Camere si richiedono 15mila militari in più per combattere la guerra ibrida. "Una minaccia subdola e silente" - Il DOSSIER

Nel cuore di un’Europa attraversata da conflitti visibili e invisibili — dalla guerra russo-ucraina alla competizione tecnologica globale con Cina e Iran — l’Italia scopre che il fronte più fragile non è quello militare tradizionale, ma il dominio digitale, terreno dove si decide la sopravvivenza degli Stati. È qui che si gioca la nuova partita geopolitica, ed è qui che il ministro della Difesa Guido Crosetto ha deciso di rompere gli indugi, pubblicando un non paper che, per tono e contenuti, assomiglia più a un ultimatum politico che a una nota tecnica. Ma quel documento di 119 pagine, reso pubblico con un tempismo che nessuno considera casuale, vive dentro un contesto più ampio: il braccio di ferro ormai conclamato tra il ministro della Difesa e il sottosegretario Alfredo Mantovano, il regista della sicurezza nazionale a Palazzo Chigi.

All'erta!

Il non paper si apre con un’allerta che non concede alibi a nessuno. Crosetto scrive che «è in atto una guerra continua che ci minaccia senza sosta, giorno e notte», una guerra condotta contro infrastrutture critiche, centri decisionali, ospedali, catene di approvvigionamento, industrie strategiche, fino al cuore della tenuta democratica del Paese. Il ministro non parla in astratto: gli attacchi agli ospedali, i blackout informatici nelle strutture pubbliche, le intrusioni nei servizi sanitari e bancari non sono più, come ammette, scenari ipotetici. Sono già avvenuti, più volte, e il rapporto Clusit 2025 ha confermato un aumento del 600% degli attacchi al settore governativo-militare solo nel primo semestre dell’anno. Le minacce digitali non sono più spie di movimenti ostili, ma lo strumento principale con cui attori statuali e non statuali – Russia, Cina, Iran, gruppi sponsorizzati, mercenari informatici – cercano di piegare interi sistemi-paese senza sparare un colpo. Una «minaccia subdola», oltreché «silente».

Crosetto insiste: «È una guerra combattuta con “bombe” meno visibili di quelle fisiche (…). Ci sveglieremo, un giorno, di fronte a un danno catastrofico e ci chiederemo, “sorpresi”, cosa sia avvenuto». Un avvertimento che sembra rivolto tanto all’opinione pubblica quanto, soprattutto, ai palazzi del potere romano. Perché è lì che da mesi si consuma il vero scontro: chi comanda nella difesa cyber italiana? Chi ha la responsabilità – e il potere – di proteggere lo Stato da una minaccia che non conosce confini e non concede tregua?

Leggi qui il documento

Braccio di ferro con Mantovano

Negli ultimi mesi è emerso l’attrito crescente tra Crosetto e Mantovano. Da un lato il ministro della Difesa, convinto che il dominio digitale sia parte integrante del teatro bellico e richieda un comando operativo, continuo, militarizzato. Dall’altro il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, delegato alla sicurezza nazionale, determinato a mantenere nelle mani di Palazzo Chigi la regia complessiva del settore, attraverso l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e la rete d’intelligence.

Le ricostruzioni concordano su un punto: la prima bozza del ddl Minardo – ispirata da Crosetto e pensata per concentrare nel perimetro della Difesa la responsabilità della cyber-difesa attiva – sarebbe stata stoppata da Palazzo Chigi e dal Quirinale. E a rafforzare il ruolo di Mantovano è arrivato anche un decreto del 2025 che gli ha attribuito la supervisione della resilienza delle infrastrutture critiche, includendo di fatto il settore cyber. È in questo quadro che le parole del non paper assumono un peso diverso: non sono solo un’analisi della minaccia, ma un messaggio indirizzato al cuore del governo.

L'Arma Cyber

La proposta che agita più di tutte gli equilibri è la creazione di una Arma Cyber, una forza sia civile sia militare, con una capacità ideale di cinquemila unità, di cui Crosetto immagina una prima fase da 1.200-1.500 persone, operative H24 per garantire risposta immediata agli attacchi. A quanto risulta, il ministero sta già lavorando concretamente a questa struttura. Per i sostenitori del ministro, si tratta del passo necessario per colmare un ritardo ormai intollerabile rispetto ai partner Nato. Per i sostenitori di Mantovano, invece, questa iniziativa rappresenta una torsione pericolosa: uno spostamento del baricentro verso i militari in un settore che dovrebbe restare saldamente nelle mani della leadership politica centrale.

Contro la guerra ibrida

A questo si aggiunge la proposta di creare un Centro per il Contrasto alla Guerra Ibrida, una struttura con funzioni di comando, analisi, contrasto alla disinformazione e difesa cognitiva. Anche qui la sovrapposizione con le competenze di Palazzo Chigi, Dis, Aise, Aisi e Acn è evidente, e il nodo politico torna a stringersi: chi decide? Chi coordina? Chi risponde della sicurezza del Paese quando l’attacco arriva di notte, senza preavviso, da un server a migliaia di chilometri?

Il momento è adesso

Il ministro chiude il documento con una frase che suona come una mano sbattuta sul tavolo: «La vera questione non è cosa dobbiamo fare, bensì la velocità con cui dobbiamo passare a una postura concretamente difensiva. E il momento per farlo è adesso». Il messaggio non è solo tecnico, non è solo strategico e non è solo rivolto agli alleati. È un richiamo interno: bisogna decidere chi ha il comando, chi ha le risorse, chi ha la responsabilità politica di agire. Perché mentre i ministeri si contendono la governance, come Crosetto ricorda con una formula volutamente drammatica, «le bombe ibride continuano a cadere mentre scrivo». E in una guerra che non si vede ma si sente ogni giorno nelle reti che reggono il Paese, il tempo non è una variabile negoziabile.