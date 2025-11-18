Incidenti sul lavoro, due uomini in ospedale ad Alessandria

Due incidenti sul lavoro sono avvenuti nella mattinata di oggi in provincia di Alessandria. Lo fa sapere la Centrale 118. Il dipendente di una ditta di impianti elettrici è stato schiacciato dal quadro che stava montando in un capannone in allestimento al 'Panificio Tossini' di Tagliolo Monferrato. L'uomo, sulla sessantina, è stato trasportato in elicottero, in codice giallo, all'ospedale di Alessandria per sospetta frattura del femore e trauma addominale. Sul posto sono intervenuti anche una squadra dei vigili del fuoco di Ovada, carabinieri, Spresal (Servizio prevenzione e sicurezza del lavoro). Allo stabilimento Paglieri di Alessandria invece un operaio ha riportato un'ustione di primo grado - sembrerebbe durante il lavaggio di una linea - ed è stato portato, sempre in codice giallo, all'ospedale cittadino.