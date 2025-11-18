Piemonte fa fronte comune contro l'antibiotico resistenza

Con circa 12mila decessi l'anno su 35mila a livello europeo, l'Italia è al primo posto per mortalità legata alla resistenza agli antibiotici. Proprio a fronte di questi dati e con la volontà di costruire un'alleanza stabile fra i diversi ambito della salute, umana, animale e ambientale, e coinvolgendo le realtà territoriali, è nato 'L'antibiotico si cura', progetto promosso da Fondazione Compagnia di San Paolo e Asl Città di Torino, con il patrocinio della Regione. All'iniziativa ha preso parte la virologa Ilaria Capua, che ha sottolineato la necessità di un approccio di salute circolare. "Un approccio innovativo - spiega -. La grande innovazione, che vediamo nel progetto presentato oggi, è avere finalmente tutte le categorie coinvolte in questo problema per la prima volta intorno a un tavolo per affrontarlo in modo multidisciplinare. E' un qualcosa di veramente nuovo, di cui c'è un bisogno disperato. L'Italia è il Paese messo peggio in Europa, quindi tiriamo fuori le nostre capacità e la nostra forza per lavorare in convergenza". Anche per l'assessore alla Sanità Federico Riboldi, "momenti come questo, di condivisione per mettere a fattore comune le rispettive conoscenze ed esperienze, sono centrali". "C'è bisogno di un approccio interdisciplinare - concorda il presidente di Compagnia di San Paolo, Marco Gilli -, un processo di cambiamento sistemico, che è nel nostro piano strategico. Per questo cerchiamo di agevolare una partnership strutturata". Parlando di antibiotico resistenza il direttore generale dell'Asl Città di Torino, Carlo Picco, sottolinea: "Stiamo assistendo a un fenomeno che in prospettiva è piuttosto inquietante, quindi con questa 'chiamata alle armi' vogliamo coinvolgere tutti gli attori per avere una possibilità di contrastarlo, guardando alle generazioni che verranno per metterle in condizione di non dover di nuovo fare i conti con le malattie infettive".