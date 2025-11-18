Pompeo (Pd), risorse e impegno governo su palazzina Stupinigi

Il Pd al Consiglio regionale del Piemonte chiede che il "governo si assuma la responsabilità di individuare un canale stabile di finanziamento" per il sito Unesco della Palazzina di caccia di Stupinigi, "chiarendo competenze e impegni tra i ministeri interessati". L'appello arriva dopo l'allarme lanciato dalla presidente della Fondazione Ordine Mauriziano, Licia Mattioli sui fondi. "La Palazzina di caccia di Stupinigi è un bene di valore unico, patrimonio Unesco, e non può continuare a vivere nell'incertezza della gestione ordinaria - commenta la consigliera regionale del Partito Democratico Laura Pompeo, annunciando che solleverà il tema a Palazzo Lascaris -. È paradossale che, mentre si trovano fondi per restauri e interventi straordinari, manchino le risorse per garantire la quotidiana amministrazione e l'apertura al pubblico". "La situazione denunciata rappresenta un chiaro segnale di grave disattenzione verso uno dei gioielli più importanti delle residenze sabaude che merita di essere sostenuto con continuità e non solo con interventi sporadici - aggiunge -. Non possiamo permettere che la Palazzina resti una 'grande incompiuta', né che la sua direzione rimanga bloccata per mancanza di risorse. È necessario un piano di rilancio che tenga insieme valorizzazione culturale, accessibilità e manutenzione".