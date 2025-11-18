Meloni a Calderoli, "condivido opportunità accordi preliminari"

"Condivido... l'opportunità di procedere alla stipula di un accordo preliminare che guidi il completamento dei negoziati nel solco tracciato dalle disposizioni di cui alla legge n. 86 del 2024, nell'osservanza di quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 192 del 2024". E' un passaggio della lettera che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scritto al ministro per le Autonomie Roberto Calderoli, appoggiando la decisione di procedere alle pre-intese con le Regioni. La missiva è stata letta dallo stesso Calderoli stamani a Venezia, prima della sottoscrizione della pre-intesa con il Veneto. Meloni prende atto "con soddisfazione che, in attuazione del programma di governo, i negoziati relativi all'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione stanno procedendo positivamente dopo che le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto avevano trasmesso i rispettivi atti di iniziativa, volti a riprendere il procedimento già avviato nel 2017 per l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi della disposizione costituzionale nonché della legge di attuazione n. 86 del 2024". "Ciascun accordo preliminare, in base ai testi che Lei mi ha trasmesso - prosegue Meloni - impegna il Governo e la rispettiva Regione a concludere i negoziati già avviati ai fini dell'intesa, con riguardo a funzioni concernenti le materie protezione civile, professioni, previdenza complementare e integrativa e tutela della salute-coordinamento della finanza pubblica'. La autorizzo pertanto, delegandoLa a tal fine, a sottoscrivere i predetti accordi preliminari con le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto", conclude.