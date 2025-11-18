Offerta Libera

Dicono che… la cena di Natale di Libera Piemonte quest’anno potrebbe risultare più “salata” del previsto. E non per qualche eccesso di entusiasmo in cucina, ma per la cifra indicata come offerta “minima gradita” nell’invito circolato via mail negli ultimi giorni. L’appuntamento è fissato per il 18 dicembre alla Fabbrica delle E di corso Trapani, la casa-madre del Gruppo Abele. Come sempre, la serata viene presentata come un evento di raccolta fondi a sostegno delle attività di Libera Piemonte, creatura del prete di strada e guru dell’Antimafia don Luigi Ciotti. Stavolta, però, più di un destinatario dell’invito è sobbalzato: l’offerta richiesta per partecipare non ha nulla di libero. L’indicazione, molto esplicita, è di effettuare un versamento di almeno 100 euro. Una cifra che fa pensare a una cena decisamente impegnativa: tre antipasti, due primi, un secondo, dolce e caffè. Il vino, manco a dirlo, a parte.