Atp Finals: Binaghi, certo che con ministro troveremo soluzione

"Il Decreto Sport è una legge che ha fatto il Parlamento, non il ministro da solo. Non ci è piaciuto il metodo perché pensavamo, e speriamo ancora, che il Governo, come sta dando dimostrazione, dia attenzione a questo meraviglioso tennis italiano per cercare di sfruttarci per portare in Italia opportunità ancora maggiori". Così il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, ospite a 'Un giorno da pecora' su Rai Radio 1, parla del Decreto Sport e delle gestione delle Atp Finals. "Il Governo deve fare le leggi, in questa cornice dobbiamo cercare di fare il meglio per il nostro movimento che sta crescendo. Sono sicuro che nelle prossime settimane troveremo una soluzione con il ministro", ha aggiunto Binaghi. Poi, sulla possibilità di ospitare il quinto Slam a Roma, Binaghi sottolinea come "bisogna andare ad intaccare un monopolio che dura da molti anni, in Italia ci sono condizioni straordinarie in questo momento; siamo detentori della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup, abbiamo il giocatore più forte al mondo, quando capiteranno queste situazioni?", ha concluso il n.1 del tennis italiano.