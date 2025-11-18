POLEMICHE

Antifascisti su Marte, anzi a Susa. Presidio contro l'assessore Marrone

L'Anpi alza le barricate per la presentazione del libro di Culicchia su Ramelli: accuse di revisionismo, timori per un clima culturale che "strizza l'occhio all'estrema destra". Una sinistra che suona la sirena dell'allarme democratico come riflesso pavloviano

A Susa, in provincia di Torino, il prossimo 24 novembre, non sarà una semplice presentazione letteraria. L’Anpi della Valle di Susa ha annunciato un presidio “antifascista” contro l’evento in cui Giuseppe Culicchia presenterà il suo recente Uccidere un fascista. Nel mirino non c’è il libro né l’autore, ma la presenza di Maurizio Marrone, assessore regionale di Fratelli d’Italia, chiamato a introdurre la serata.

Secondo l’Associazione dei partigiani, che per ragioni anagrafiche e politiche nulla ha più a che fare con i protagonisti della lotta della Liberazione, Marrone rappresenterebbe un pericolo politico: “posizioni riconducibili alla destra neofascista”, “normalizzazione di simboli del passato”, “revisionismo storico”. Il riferimento, agitato come prova definitiva, è il saluto del legionario mostrato poche settimane fa davanti ai militanti del partito a Borgaro Torinese. Per l’associazione, questo basta a trasformare una presentazione letteraria in un fronte della battaglia antifascista: “Marrone è noto per posizioni riconducibili alla destra neofascista e per iniziative che contrastano i principi di uguaglianza e libertà della Costituzione”.

Allarme permanente

Qui però emerge un tratto ormai consolidato del fronte progressista piemontese: una sorta di allarme antifascista permanente, un riflesso condizionato che porta a leggere ogni iniziativa culturale riconducibile alla destra come la vigilia di un ritorno del Ventennio. Un atteggiamento che, per alcuni osservatori, rischia di trasformarsi in una retorica inflazionata, capace di mobilitare la base ma sempre meno efficace a far breccia nella società.

Il risultato è che la sinistra si ritrova spesso a gridare al lupo – o, meglio, al fascista – anche quando il contesto suggerirebbe un approccio più maturo e meno militante. Soprattutto quando si tratta di libri, festival, incontri, manifestazioni culturali.

La dinamica è ricorrente: Marrone sostiene un festival, come Giovani adulti? “Occhieggia al neofascismo”. La Regione ospita un collettivo controverso? “Razzismo istituzionale”. Marrone promuove le politiche pro life? “Un oscurantista che attenta ai diritti delle donne”. Culicchia diventa direttore del Circolo dei Lettori? “Cooptazione culturale nera”. Si presenta un libro su Ramelli? “Legittimazione del revisionismo”. Una lettura che spesso finisce per semplificare, e che in alcuni casi pare più funzionale alla spirale della mobilitazione identitaria della sinistra che a un’effettiva analisi politica.

L'asse Marrone-Culicchia

Detto questo, il contesto resta complesso. L’asse politico-culturale tra Marrone e Culicchia esiste ed è tangibile: dalla direzione del festival Radici al sostegno dell’assessore, fino alla nomina dello scrittore alla guida del Circolo dei Lettori di Torino, un passaggio che la sinistra ha vissuto come una sorta di “presa” simbolica di un’istituzione prestigiosa. Non è un mistero che Marrone avesse già investito su di lui: Culicchia ha diretto Radici, il festival sostenuto proprio dall’assessorato di Marrone, e il loro dialogo politico-letterario è diventato nel tempo sempre più visibile. In particolare, molti avversari politici segnalano il libro su Ramelli come la folgorazione dell’assessore: una narrazione della violenza politica degli anni Settanta che, nella lettura dei critici, offre alla destra identitaria un terreno simbolico utile alla propria battaglia culturale.

Culicchia respinge l’idea di essere un autore “di parte”: ha spiegato più volte che il libro nasce da un lavoro iniziato nel 2020, ben prima dell’insediamento del governo Meloni, e che l’obiettivo è «ri-umanizzare persone disumanizzate». E Uccidere un fascista, il libro che ricostruisce l’omicidio di Sergio Ramelli, si presta inevitabilmente a letture politiche: nonostante Culicchia ne rivendichi la natura umana e non militante, la vicenda resta terreno scivoloso, soprattutto se a introdurla è un assessore che fa della guerra culturale il proprio marchio politico.

Susa, il cortocircuito

Proprio qui nasce la contraddizione: la sinistra, puntando tutto sull’allarme democratico, rischia di regalare centralità a Marrone, trasformando ogni sua apparizione in un caso politico. E allo stesso tempo di perdere la capacità di distinguere tra ciò che è davvero pericoloso e ciò che è semplicemente parte di una dialettica culturale – magari controversa, magari identitaria, ma non per forza e non sempre fascista.

Il presidio di Susa, con tutta la sua carica simbolica, fotografa questo cortocircuito: per l’Anpi è un argine al revisionismo; per Marrone è un assist perfetto per rafforzare il proprio ruolo di “nemico preferito” della sinistra; per Culicchia rischia di essere l’ennesima presentazione sequestrata dalla politica.

E così, mentre l’evento si avvicina, a Susa si addensano due tensioni speculari: da un lato l’ossessione antifascista, dall’altro l’abilità di Marrone nel trasformare ogni protesta in capitale politico. Una cosa è certa: il 24 novembre rischia di non essere una serata tranquilla. E ancora una volta, il dibattito sulla memoria sarà disturbato da un rumore di fondo in cui tutti parlano di fascismo. E nessuno parla più di libri.