ECONOMIA DOMESTICA

Metro 1 prolungamento in bilico, Metro 2 parte con la prima gara

Ici, l'azienda che si è aggiudicata i lavori per il prolungamento fino a Cascine Vica, ha chiesto il concordato preventivo. Lavori fermi fino al pronunciamento dei giudici fallimentari. Ritardi nella conclusione dell'opera, ma non si sa di quanto

Tutto in bilico. Il futuro del prolungamento della linea uno della metropolitana di Torino, da Collegno a Cascine Vica, fino a metà dicembre sarà un’incognita. I tempi effettivi che porteranno alla conclusione dei lavori si conosceranno solo dopo il pronunciamento del Tribunale di Roma sulla domanda di concordato preventivo presentata da Ici. InfraTo, a tutela dell'opera, non ha rescisso il contratto con l'azienda.

Concordato preventivo

Non c’è pace per la metropolitana di Torino. Oltre alle scale mobili spesso rotte, ai lavori frequenti che rendono inoperativa la linea e i malfunzionamenti che vengono denunciati dai passeggeri, adesso c’è anche la certezza che la Metro 1 non verrà completata nei tempi previsti.

A fare saltare il cronoprogramma è la crisi che sta vivendo la Italiana Costruzioni Infrastruttura, che è l’azienda che si è aggiudicata i lavori di realizzazione del tratto da Collegno a Cascine Vica. Ici ha presentato infatti domanda di concordato preventivo al Tribunale di Roma, che si dovrebbe pronunciare entro la metà del prossimo dicembre. Due gli scenari che si aprono: la domanda viene accolta e si riparte stabilendo un nuovo cronoprogramma; oppure in caso contrario InfraTo dovrà appaltare nuovamente i lavori con una nuova gara.

La mossa di InfraTo

A tentare di fare chiarezza sulla questione è stato Bernardino Chiaia, presidente e amministratore delegato di InfraTo, che il sindaco Stefano Lo Russo questa mattina, 18 novembre 2025, ha voluto al suo fianco durante la consueta diretta radiofonica del martedì.

Il numero uno di InfraTo ha spiegato che la decisione è stata quella di non rescindere il contratto in essere con Ici, ma di andare avanti con i lavori. Questo a tutela dell’opera pubblica: "InfraTo si è assunta la responsabilità di sopperire alle difficoltà finanziarie di Ici, ovviamente nell'alveo della legalità: abbiamo pagato i dipendenti, la Cassa Edile, le assicurazioni, sostenuto i fornitori di calcestruzzo e abbiamo cercato di andare avanti il più possibile”.

Facendo così il cantiere non si è fermato ed è stato terminato lo scavo delle gallerie, l'officina e il deposito. A questo punto però anche InfraTo deve attendere il responso del Tribunale fallimentare di Roma. Il tema è comunque stato affrontato in consiglio regionale dove Sarah Disabato, capogruppo del M5s Piemonte, ha presentato un’interrogazione e in consiglio comunale dove a presentare un’interpellanza è stato il leghista, Giuseppe Catizone.

Metro 2 entro il 2033

Buone notizie invece arrivano per quanto riguarda l’altra linea della metropolitana di Torino, quella che ancora non è stata realizzata. La Metro 2 dovrebbe entrare in funzione entro il 2033, almeno per quanto riguarda il primo lotto che andrà da Rebaudengo a Porta Nuova. “Penso che sia un cronoprogramma realistico, che prevede, entro un paio di settimane, l'aggiudicazione della prima grossa procedura, la gara per la scelta del sistemista tecnologico dei treni”. Si tratta di un appalto internazionale del valore di 500 milioni di euro.

Sospiro di sollievo da parte di Stefano Lo Russo: “Contento di ascoltare in diretta dal commissario che entro due settimane verrà aggiudicata la gara dei treni, sulla base della quale ci sarà poi quella delle opere civili, perché la galleria va calibrata sul treno che si è deciso di far passare”.