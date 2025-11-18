SANITÀ & POLITICA

Vco, ospedale unico o doppio?

Un anno per uscire dal pantano

Una tregua, nulla più: dietro la sospensione della delibera votata oggi dal Consiglio regionale si nasconde il braccio di ferro tra Lega e FdI. Cirio osserva defilato, mentre il futuro resta in bilico, tra emendamenti e vecchie rivalità di campanile

Un anno di tregua, nulla più. Il Consiglio regionale del Piemonte ha votato oggi la sospensione della delibera del 2023 che prevedeva la ristrutturazione dei due ospedali del Vco – il Castelli di Verbania e il San Biagio di Domodossola – sancendo di fatto il ritorno alla casella di partenza: la scelta di un nuovo ospedale per il territorio. Una sospensione che l’assessore alla Sanità Federico Riboldi (Fratelli d’Italia) presenta come una vittoria politica, ma che nei fatti è solo un rinvio della battaglia vera: decidere dove costruire la futura struttura.

Il nodo politico resta

La votazione arriva dopo settimane di tensioni nella maggioranza di centrodestra e lo scontro neanche troppo sotterraneo tra Lega e Fratelli d’Italia. Da un lato c’è il sottosegretario leghista Alberto Preioni, ossolano e da sempre paladino della linea “due ospedali”, appoggiata con forza finché il Ministero della Salute non ha bocciato la richiesta di finanziamento per la ristrutturazione dei due presidi. Una bordata che ha incrinato la strategia leghista, aprendo la strada al rilancio dell’assessore Riboldi sul “nuovo ospedale”. Ma l’apparente vittoria di FdI nasconde un’insidia: nella sospensione votata oggi c’è scritto che la Regione avrà sei mesi, prorogabili di altri sei, per individuare l’area su cui sorgerà la futura struttura. Dopodiché, teoricamente, si dovrà decidere.Sempre che la questione non venga nuovamente rinviata.

Le sei candidature

Sul tavolo ci sono sei possibili localizzazioni, già discusse nella Rappresentanza dei Sindaci dell’Asl Vco e pronte per essere inviate al presidente Alberto Cirio e all’Assessorato: Verbania (Fondotoce), Domodossola, Gravellona Toce, Piedimulera, Villadossolae Ornavasso, quest’ultima già individuata dalla giunta Chiamparino nel 2018 per la costruzione dell’ospedale unico, prima di essere stoppata con l’insediamento della giunta Cirio. Ed è proprio qui che il conflitto tornerà a deflagrare: Preioni non ha mai fatto mistero che il nuovo ospedale deve sorgere in Ossola, un’area però tutt’altro che baricentrica e logisticamente più complicata. Una posizione che rischia di riaprire il fronte con Fratelli d’Italia e ribaltare nuovamente il tavolo.

L’escamotage dei due ospedali

La Lega, prevedendo l’impasse, ha già inserito emendamenti che – in caso di mancata decisione entro un anno – riaprono la porta al vecchio progetto: mantenere due strutture, una pubblica e una con forte intervento privato. Una soluzione che circola da mesi nei retroscena di maggioranza, anche grazie al riferimento al modello del Coq, il centro pubblico-privato già attivo sul territorio. Proprio questa nebulosa – “ospedale nuovo” non più “ospedale unico” – che ha portato il capogruppo regionale del Pd Domenico Rossi a chiedere chiarezza con un ordine del giorno che vincola la Regione alla realizzazione di un ospedale “unico e baricentrico”, da scegliere entro 12 mesi. Sulla stessa linea il M5s con la capogruppo Sarah Disabato, mentre Vittoria Nallo (Stati Uniti d’Europa) ha provato a mettere un limite con un emendamento che obbliga la Regione a prendere una decisione al termine del periodo stabilito. Ma la giunta, anche per tenersi le mani libere, ha espresso parere contrario, e la proposta è stata bocciata dal Consiglio.

Il caso Omegna

Nel dibattito è riemerso anche il “caso Omegna, con la Lega che sostiene, attraverso l’ex assessore alla Sanità Luigi Icardi, che approvare una delibera sull’ospedale unico potrebbe comportare la chiusura del presidio cittadino, dove è già attivo un centro ortopedico. Secondo i leghisti, la centralizzazione delle funzioni sanitarie su un unico Dea potrebbe trascinare con sé anche Omegna. Secca la replica di Rossi: il presidio cusiano non è un Dea, quindi non rientra nelle prescrizioni ministeriali e non sarebbe in alcun modo toccato dall’eventuale scelta dell’ospedale unico.

Un altro rinvio?

La preoccupazione delle opposizioni (e non solo) è che la Lega stia cercando di buttare la palla in tribuna, rimandando una decisione storicamente divisiva a data da destinarsi. Un copione già visto nel Vco, dove da oltre dieci anni ogni ipotesi di riforma ospedaliera è stata risucchiata da guerre di campanile, ricorsi, ribaltoni politici e rivalità di parte. A fronte di questo scenario, spicca l’atteggiamento del governatore Alberto Cirio, che sulla vicenda continua a mantenere un profilo defilato, come se la questione non riguardasse direttamente la sua giunta. È la ormai collaudata “tattica dell’opossum”: lasciar scontrare le varie componenti della sua maggioranza, per riemergere solo quando il quadro sarà più favorevole.

Nulla è deciso

La sospensione votata oggi non chiude la partita: la congela. Di fatto la Regione ha comprato tempo, ma non ha ancora una direzione politica chiara. “Il doppio voto della maggioranza svela l’ennesimo bluff: approvata la delibera proposta dall’assessore e bocciato l’ordine del giorno del Pd. Nella delibera non ci sono impegni precisi: si parla solo di Dea unico, lasciando aperti tutti gli altri scenari, compreso quello del coinvolgimento di strutture private”. Rossi ha accusato Lega e FdI di “fare un braccio di ferro sulla pelle degli abitanti del Vco” e ha richiamato alle proprie responsabilità il presidente Cirio, accusato di restare “indifferente” di fronte al conflitto interno alla sua maggioranza, mentre Nallo parla di “Giunta che fugge dalle proprie responsabilità” in merito al suo emendamento bocciato. “Una scelta francamente incomprensibile”, commenta la consigliera di Stati Uniti d’Europa.

Entro un anno si dovrà scegliere un sito, ma quando quel momento arriverà, la frattura tra Lega e Fratelli d’Italia rischia di riaprirsi esattamente dove era stata lasciata. E a quel punto, in mancanza di accordo, si procederà con l’ennesimo rinvio.