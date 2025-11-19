RIFORME A CAPOCCHIA

Chiede più autonomia sulla sanità, ma il Piemonte affonda nei debiti

Calderoli al grattacielo per la firme delle pre-intese. Tra le materie anche la gestione dei fondi sanitari e la governance delle Asl. Ravinale (Avs): "Richieste da chi non riesce neppure a chiudere un bilancio". Valle (Pd): "Decisione sbagliata e pericolosa"

Una sanità più casalinga o per meglio dire, citando l’aggettivo autorevolmente usato per il sistema delle prenotazioni fittizie in quel di Cuneo, più casereccia. Pare essere questa la meta che il Piemonte governato dal centrodestra persegue viaggiando sul torpedone dell’autonomia rafforzata di cui oggi al grattacielo si firmano con il ministro Roberto Calderoli la prime pre-intese.

Conti in rosso

Sta in fondo all’elenco delle materie di questa sorta di pronipote della devolution di bossiana memoria, ma la Sanità ancor più regionale di quanto già non sia spicca e divide. E, nel caso piemontese, oggettivamente un po’ anche preoccupa. Perché se a chiedere, nella lettera al Governo con esito incerto come quelle a Babbo Natale, mani più libere per la gestione dei fondi destinati alla cura dei cittadini sono Regioni che in materia hanno tutte o quasi le carte in regola, diverso effetto procura vedere eguale istanza da parte di chi da anni e passando da un colore politico all’altro arranca sui conti in rosso della sanità sfiorando spesso il precipizio.

Insomma, quelle “misure per garantire alla Regione Piemonte discrezionalità nelle gestione delle risorse in ambito sanitario”, previste nel documento qualche dubbio lo alimentano, pur nell’ottimismo a piene mani necessario a intravvedere, da qui all’attuazione della riforma, un cambiamento nei conti e in tutto il resto del sistema sanitario che ad oggi neppure si profila all’orizzonte.

Differenze tra Regioni

Certo, la norma subordina questa maggiore discrezionalità non solo al rispetto del Lea, i livelli essenziali di assistenza tali da evitare differenze sul territorio nazionale, ma soprattutto a quell’equilibrio economico-finanziario che, da tempo, la sanità piemontese insegue raschiando un barile di cui ormai si vede il fondo. Ma, tant’è, nella sanità meno dipendente da Roma che la riforma-simbolo della Lega contempla ci sta pure l’ulteriore autonomia sulle tariffe per i pazienti, la programmazione per interventi sulle strutture ospedaliere e le loro attrezzature, fino ad arrivare alla gestione di fondi sanitari integrativi e diversi, pur non esplicitati, sistemi di governance delle aziende sanitarie.

Obiettivi a dir poco ambiziosi e che, al di là delle visioni politiche e ideologiche della riforma partorita dalla Lega e accolta non proprio con entusiasmo dagli stessi alleati del centrodestra, suscitano meno perplessità se a indicarli sono Regioni, come il Veneto e la Lombardia nel quartetto di testa sulle pre-intese con Liguria e Piemonte, dove la sanità a partire proprio dai suoi conti ma non solo viaggia a una velocità ben diversa da quella in terra allobroga.

Barricate a sinistra

A voler usare una sintesi, assai di parte, tanto cruda quanto caustica basterebbero le parole della capogruppo di Avs in consiglio regionale: “Richiesta ben bizzarra – sostiene Alice Ravinale – da parte di chi non riesce neppure a chiudere un bilancio in un ospedale”, con evidente riferimento all’intricata questione dei conti della Città della Salute.

Che a sinistra si veda la riforma Calderoli come fumo negli occhi è cosa nota. Non stupisce, quindi, la bocciatura che sempre dai banchi del consiglio regionale giunge dal Pd con il suo vicepresidente della commissione Sanità Daniele Valle. “La proposta di intesa avanzata dalla Regione al ministro Calderoli per ottenere nuove competenze in materia sanitaria è profondamente sbagliata e mette a rischio i principi fondamentali del nostro sistema sanitario pubblico e rappresenta un passo deciso verso una frammentazione del Servizio Sanitario Nazionale che noi non possiamo accettare” sostiene l’esponente dem.

Nel suo ragionamento non c’è solo il severo giudizio su potenziali cambiamenti “che finirebbero per essere l’esatto contrario del principio di universalità che la Costituzione garantisce e che il Pd difenderà sempre con convinzione”.

Vaso di coccio

Valle punta i riflettori proprio sulla situazione della sanità regionale, “un contesto in cui il Piemonte, e i piemontesi, sono il vaso di coccio in mezzo ai vasi di ferro. I nostri dati socioeconomici – osserva - sono più fragili di quelli delle altre regioni del Nord, i dati sulla mobilità sanitaria nazionale mostrano che Emilia-Romagna e Lombardia hanno un saldo positivo tra mobilità sanitaria attiva e passiva di oltre 300 milioni, il Veneto positivo di oltre 100 milioni, mentre il Piemonte invece è ancora in passivo di circa 6 milioni”. Insomma, per il Pd “la nostra regione non ha né la forza contrattuale con i privati né la convenienza per i propri cittadini per costruirsi regole autonome e diverse”.

La lunga marcia verso l’autonomia, imboccata dalla Lega, è appena incominciata e già si presentano i primi prevedibili ostacoli sul terreno della politica. Ma potrebbe essere proprio il pesante fardello della sanità messo, forse troppo frettolosamente sulle spalle seguendo l’esempio di altre regioni, a frenare il già lento cammino.