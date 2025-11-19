Droga e munizioni in una cantina a Torino

La polizia ha sequestrato droga e munizioni durante un'operazione nel quartiere Madonna di Campagna di Torino. Nel comprensorio Le Torri gli agenti della squadra mobile hanno ispezionato alcune cantine, trovando oltre 600 grammi di hashish suddivisi in sei panetti e più di dieci proiettili di vario calibro. Sequestrati anche due monopattini rubati a una società di noleggio, poi restituiti al proprietario. In un'altra operazione i poliziotti, in un'abitazione a Venaria Reale, nel Torinese, hanno arrestato un uomo e una donna, entrambi ventinovenni. All'interno dell'alloggio sono stati rinvenuti 150 grammi di hashish, circa 50 grammi di cocaina e materiale per il confezionamento delle dosi. Sequestrati anche 83.400 euro in contanti, imbustati per lo più in blocchi da 15.000 euro. La procura di Ivrea ha ottenuto la convalida dell'arresto per i due.