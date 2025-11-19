Rapine a coetanei in strada a Torino, individuati due minori

Due minori sono stati sottoposti alla misura di permanenza domiciliare, perché accusati di essere gli autori di due rapine commesse a Torino, una il 23 luglio e una il 29 luglio scorsi. I carabinieri delle stazioni di Borgo San Salvario e di Pozzo Strada hanno eseguito il provvedimento del Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle d'Aosta, che ritiene i due giovani responsabili degli episodi. La prima rapina era avvenuta in corso Marconi, nel quartiere San Salvario: un ragazzo era stato aggredito dopo che si era rifiutato di dare una sigaretta. Uno dei minori lo avrebbe bloccato per la maglia, mentre l'altro gli avrebbe sferrato un pugno al volto, prima di fuggire con le cuffie che la vittima portava. L'intervento immediato di una pattuglia presente in zona aveva permesso di identificare quella stessa sera uno dei presunti autori, riconosciuto dalla vittima in caserma. La seconda rapina era avvenuta in via Pietro Cossa, intorno alle 17.30 ed era stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza. Oltre ai due minori, a questo episodio avrebbe partecipato un terzo giovane. La vittima, un diciassettenne, sarebbe stata avvicinata con la scusa di chiedere indicazioni stradali, poi accerchiata e colpita con pugni e calci, sottraendogli il portafoglio.