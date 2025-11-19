Arenaways, treno della neve da Torino a Limone Piemonte

Arenaways effettuerà domenica 14 dicembre il primo 'Treno della Neve', collegamento turistico da Torino Porta Nuova a Limone Piemonte. Grazie all'accordo con la società Lift, Arenaways emetterà un unico biglietto comprensivo di viaggio andata e ritorno in treno, servizio navetta fra la stazione ferroviaria di Limone Piemonte e gli impianti di risalita che danno accesso all'intero comprensorio Riserva Bianca, skipass giornaliero e polizza assicurativa Rc Sciatore. Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, l'assessore ai Trasporti Marco Gabusi e l'assessore allo Sport e Turismo Paolo Bongioanni hanno espresso il proprio sostegno: "Siamo molto soddisfatti di vedere debuttare un servizio come il Treno della Neve, che rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra pubblico e privato possa generare valore per il territorio e per i cittadini. La Regione Piemonte e l'Agenzia della Mobilità Piemontese hanno garantito tutte le autorizzazioni necessarie con la massima disponibilità, perché crediamo fortemente che la collaborazione con operatori privati, con servizi commerciali innovativi, possa contribuire a migliorare l'offerta complessiva del trasporto ferroviario piemontese. Iniziative come questa rendono più accessibili le nostre montagne, favoriscono il turismo sostenibile e danno un supporto importante alle economie locali, in particolare in territori come quello cuneese, che fanno dello sport e dell'accoglienza un punto di forza. Siamo certi che questa esperienza potrà crescere e diventare, nei prossimi mesi, un'opportunità ancora più strutturata per tutti gli appassionati della montagna piemontese". I biglietti si possono acquistare esclusivamente sul sito arenaways.it o tramite il call centre Arenaways Risponde fino all'esaurimento dei 250 posti disponibili e non oltre il giorno precedente la partenza.