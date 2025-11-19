RIFORME A CAPOCCHIA

Autonomia "di bandiera".

Cirio firma la pre-intesa

Impegni solo sulla carta, un giurin giurello: la "concessione" di Meloni alla Lega che anche in Piemonte li sventola come "passo fondamentale" della riforma federalista. Il governatore asseconda la propaganda e si barcamena tra le resistenze del suo partito - VIDEO

È il Roberto Calderoli day. Dopo Veneto e Lombardia, il ministro per gli Affari regionali ha firmato insieme al governatore Alberto Cirio la pre-intesa sull’autonomia differenziata relative a quattro materie anche per la Regione Piemonte. Un passaggio sbandierato come un passo fondamentale della riforma federalista, in realtà queste pre intese con le regioni del nord sono una “concessione” che Giorgia Meloni ha fatto alla Lega per avere mani libere sull’approvazione della nuova legge elettorale.

La sfilata dei leghisti

Un calmante per i tanti mal di pancia accumulati, l’autonomia in formato light è comunque utile alla propaganda del Carroccio. Oggi al quarantesimo piano del grattacielo a omaggiare Calderoli c’era, con tanto di spillette di ordinanza, lo stato maggiore della Lega piemontese. Oltre all’assessore Enrico Bussalino, voluto da Riccardo Molinari proprio a presidiare la bandiera di partito in una maggioranza a trazione meloniana, c’erano consiglieri regionali in carica capitanati dal capogruppo Fabrizio Ricca e dal suo vice Andrea Cerutti, ma anche della precedente legislatura come Sara Zambaia e Matteo Gagliasso. Una parata terminata con una foto ricordo del ministro insieme ai giovani leghisti con tanto di bandiere svolazzanti “Lega Piemont”.

L’obiettivo è capitalizzare al massimo, anche dal punto di vista mediatico, quello che a tutti gli effetti, sul piano pratico, è un passaggio poco più che simbolico. Le pre-intese firmate al momento hanno valore politico, ma dal punto di vista amministrativo non spostano di una virgola la questione. Nei fatti si tratta di una “concessione” che la premier ha fatto agli alleati in vista della riforma della legge elettorale. Tanto che a sottolineare il via libera ottenuto dall'inquilina di Palazzo Chigi è stato lo stesso Calderoli nel ricordare il vertice di maggioranza preventivo al passaggio odierno, poi addirittura messo nero su bianco in una lettera.

“Nessun blitz”

L’obiettivo da Calderoli è di approvare l’intesa sull’autonomia entro la fine della legislatura. Almeno per quanto riguarda le prime quattro materie: protezione civile, professioni, previdenza complementare e integrativa, coordinamento della finanza pubblica in ambito sanitario. Nessun blitz in vista delle elezioni regionali in Veneto, assicura il ministro smentendo quello che in verità è lampante, anche nel calendario.

“Ogni volta che si fa un passo avanti sull'autonomia dicono che è un blitz, un'accelerata. Noi stiamo seguendo la nostra tempistica – ha spiegato Calderoli –. Sul fatto che le opposizioni poi dicano che abbia finalità elettorali, voglio ricordare che le pre-intese sottoscritte da Paolo Gentiloni furono firmate il 28 febbraio del 2018 e il voto delle politiche era il 4 marzo del 2018, quindi esattamente quattro giorni prima. Quindi direi che farebbero bene a stare zitti rispetto alla tempistica”.

Adesso la palla passa alla Conferenza Unificata e al Parlamento che si dovranno esprimere, la prima entro sessanta giorni mentre il secondo entro novanta: “Se lo danno in quindici giorni cambia tutto. Se non c'è l'ostruzionismo direi che si può fare entro l'anno”, ha concluso il ministro.

Guarda la dichiarazione video del ministro

L’ordine dei maestri di sci

Dalla sanità alla protezione civile, passando per la regolamentazione di alcune professioni, per Alberto Cirio quello di oggi è un passaggio che ha una duplice valenza: spuntare un’altra voce, almeno sulla carta, nella lista delle cose fatte; e fare “un atto di buon governo previsto nella nostra Costituzione, dove c'è anche la possibilità dell'autonomia differenziata che abbiamo voluto cogliere”. Sarà per il suo antico retaggio leghista, nella Lega bossiana infatti ha mosso i primi passi in politica, sarà per la sua indole di mediatore, fatto sta che il governatore non è apparso in imbarazzo firmare oggi un impegno che altri nel suo stesso partito giudicano non propriamente positivamente. Il suo gemello diverso – Roberto Occhiuto, governatore calabrese e come lui vicesegretario di Forza Italia – non manca occasione di sottolineare i pericoli dell'autonomia differenziata, raccomandando di evitare strappi e fughe in avanti. Ma l'orizzonte di Cirio è geografico (il Nord) e politico (una coalizione in cui i rapporti di forza tra Lega e FdI si sono ribaltati), quindi tanto vale rimarcare le opportunità che tale scenario presenta.

Opportunità che arrivano da lontano, ha spiegato il governatore piemontese lanciando una stoccata all’opposizione che critica il passaggio odierno, citando non a caso il suo precedessore Sergio Chiamparino: “Noi oggi diamo attuazione ad un provvedimento che è nato nel 2018, quando io non ero ancora presidente e che abbiamo poi inserito nei nostri programmi di governo, quindi è anche il mantenimento di un impegno con i cittadini del Piemonte”. Un ringraziamento che è anche una replica indiretta a quei dem, come il vicepresidente della commissione Sanità, Daniele Valle, definisce “profondamente sbagliata” la proposta di intesa avanzata in materia di sanitaria dalla Regione al ministro Calderoli.

Intanto, una delle prime cose che si potranno fare, ha spiegato Cirie, è regolamentare alcune professioni. Una su tutte i maestri di sci che potranno godere del loro Ordine di riferimento.