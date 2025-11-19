ECONOMIA DOMESTICA

Ex Ilva, Genova e Novi in rivolta. Operai in piazza e siti occupati

Tra smentite di Palazzo Chigi e la rabbia degli stabilimenti del nord, la vertenza precipita: 24 ore di sciopero, presidi a oltranza e lavoratori convinti che dietro la Cig ci sia un disegno di dismissione. Rottura tra Governo e sindacati che si accusano a vicenda

Tra governo e sindacati sull’ex Ilva non c’è più neanche la finzione del dialogo: c’è la rottura netta, definitiva, plastica, materializzata nelle strade bloccate, nelle assemblee permanenti e nelle occupazioni degli impianti. L’incontro di ieri tra l’Esecutivo, i rappresentanti dell’azienda e le tre sigle Fim, Fiom e Uilm non solo non ha risolto le questioni aperte, ma ha fatto precipitare la situazione. Da stamattina è in corso uno sciopero, accompagnato da assemblee in tutte le sedi aziendali.

A Genova, i lavoratori hanno occupato lo stabilimento, avviando un corteo verso la stazione di Cornigliano con l’obiettivo dichiarato di presidiarla. Il traffico lungo la Guido Rossa è stato bloccato, i mezzi industriali utilizzati come barriera e un gazebo montato per coordinare il presidio a oltranza. Una scena che non si vedeva da anni e che fotografa la gravità del momento.

Situazione analoga a Novi Ligure, dove tecnici e operai, dopo essersi riuniti in assemblea, hanno dato vita a una manifestazione lungo la statale. Da sindacati e maestranze è stata bloccata la provinciale per Bosco Marengo per più di un’ora. Il corteo improvvisato poi si è fermato davanti alla palazzina Dirigenti. Nel mirino la gestione del ministro Adolfo Urso: “È stata fallimentare dall’inizio alla fine – sottolinea Alberto Pastorello (Uilm) –. Ha detto che non è colpa del Ministero, ma di altri, dai Comuni alle Regioni. Il nostro dubbio, che poi è certezza, è che si lavorerà fino alle prime settimane di dicembre. Poi più nulla. Perché, se non arriveranno rifornimenti, Genova, Racconigi e Novi saranno destinati allo stop. Oggi abbiamo rimarcato il fatto che quel piano industriale con 4 paginine imbarazzanti non sta in piedi. Abbiamo rimarcato il fatto che dobbiamo, comunque, rivendicare al Governo di riprendere in mano la situazione se davvero vuole salvare la siderurgia italiana”. A preoccupare sono i numeri della cassa integrazione. “Stiamo parlando di 550 dipendenti”. Grande scetticismo anche sulla formazione: “È una formazione finta: i lavoratori che ci rientrano prenderanno 3,50 euro”.

Il tavolo ministeriale del 12 novembre e le notizie circolate sulla cassa integrazione avevano fatto scattare l’allarme. La smentita arrivata ieri sera da Palazzo Chigi non è bastata a rassicurare gli addetti, che parlano esplicitamente del rischio di “andare verso la chiusura”, dopo una progressiva riduzione dell’attività degli stabilimenti fino allo stop completo.

Al centro della contesa c’è la prospettiva di una cassa integrazione fino a 6mila lavoratori nei prossimi mesi, secondo quanto denunciano i sindacati. Misura che, nelle loro accuse, sarebbe parte di un più ampio “piano di dismissione del siderurgico” e del blocco degli impianti del nord. Una visione respinta dal governo, secondo cui “non ci sarà alcuna estensione ulteriore” della Cig. Anzi: nella nota diffusa ieri sera da Palazzo Chigi si sottolinea di aver accolto “la principale richiesta” delle organizzazioni sindacali e si annuncia che “in alternativa saranno individuati percorsi di formazione, anche per coloro già in cig”, volti ad acquisire nuove competenze per la lavorazione dell’acciaio con tecnologie green.

Linea confermata anche dai commissari straordinari di Acciaierie d’Italia, che definiscono “priva di fondamento” qualsiasi affermazione relativa a un aumento della cassa integrazione, in particolare quella riguardante altri 1.550 lavoratori. Ma sindacati e operai non si dicono convinti e parlano di un clima di totale incertezza.

L’ex Ilva, oggi Acciaierie d’Italia, resta nel limbo dell’amministrazione straordinaria. Il governo sta cercando di venderla, ma la trattativa è complicata dalla necessità di conciliare la riduzione dell’impatto ambientale con la salvaguardia dell’occupazione. E proprio la fase di decarbonizzazione, con la necessità di fermare e riorientare parte della produzione per adottare tecnologie meno inquinanti degli impianti a carbone, è uno dei punti di maggiore scontro: per le organizzazioni sindacali, l’ampio ricorso alla Cig non sarebbe una reale necessità industriale, ma un anticipo della chiusura dei vari siti.

Il quadro, oggi, è quello di una vertenza che si irrigidisce minuto dopo minuto. Sindacati e lavoratori vedono nel piano governativo un ridimensionamento mascherato. Palazzo Chigi risponde che sta cercando la soluzione per salvare la produzione e traghettare l’acciaieria verso tecnologie più pulite. In mezzo, migliaia di famiglie appese alle decisioni dei prossimi giorni.