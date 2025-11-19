Turismo, da Torino 2006 cresciuto di oltre 100% in Piemonte

Dalle Olimpiadi invernali del 2006 gli arrivi turistici sono cresciuti del 90% in Piemonte e di oltre il 100% a Torino e nella sua area metropolitana, con un aumento dei pernottamenti del 52% nella regione e del 73% a Torino e cintura, con un 70% in più nel solo capoluogo. Da questi dati si è partiti oggi per raccontare il nuovo volto turistico da Torino 2006, a pochi mesi dal ventennale, in occasione dei cinquant'anni dell'associazione delle guide turistiche Gia. Un appuntamento promosso da Ascom Confcommercio Torino la cui presidente, Maria Luisa Coppa, ricorda: "Il turismo contribuisce per oltre il 10% al Pil regionale e per questo abbiamo lavorato e stiamo lavorando tutti insieme, con le istituzioni, per l'obiettivo comune di farne una leva strategica per lo sviluppo e l'identità del territorio". Per il sindaco, Stefano Lo Russo, quella della "narrazione di una città che ha scommesso sul suo futuro in anni in cui si era in difficoltà nel farlo è una sfida pienamente centrata. Torino ha caratteristiche che la rendono unica ed è responsabilità nostra valorizzarla e farla conoscere. E il ruolo delle guide è centrale". "La Regione interviene su tutte le leve della promozione turistica con un approccio innovativo di visione di prodotto e di sistema", aggiunge l'assessore Paolo Bongioanni ricordando il bando da 1,5 milioni a sostegno dei progetti di promozione turistica. Per il presidente della Camera di Commercio, Massimiliano Cipolletta, i dati "confermano la corretta strada presa verso la costruzione di un sistema economico diversificato e integrato, dove la Torino che accoglie e quella che produce dialogano e si rafforzano a vicenda".