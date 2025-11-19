Ex Ilva: Fornaro (Pd), serve intervento serio dello Stato

"Completa solidarietà ai lavoratori dell'ex Ilva che stanno ostinatamente difendendo il diritto costituzionale al lavoro. Stiamo assistendo al completo fallimento del Governo che in tre anni non è stato in grado di affrontare nel concreto la questione Ilva per traghettarla fuori dalla crisi. Occorre da subito uno scatto d'iniziativa perché l'Italia non può perdere un'azienda strategica come l'Ilva e uscire da un settore strategico come la produzione di acciaio. Il tempo è scaduto e le promesse a vuoto e gli slogan sterili del Governo devono finire per lasciare spazio a un intervento serio dello Stato". Lo scrive, in una nota, il deputato alessandrino Federico Fornaro dell'ufficio di presidenza del gruppo Pd alla Camera.