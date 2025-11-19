Torino, nuova vita ex scalo Vallini, con residenze studenti

Una nuova residenza universitaria da 402 posti letto, per rispondere alla domanda crescente in città, e un polo commerciale. A Torino viene riqualificato l'ex scalo ferroviario Vallino, dismesso dal 2010. Il progetto, per un investimento di circa 105 milioni di euro, si chiama Scalo Nizza e l'avvio dei lavori è stato presentato da Nova Coop, Nido Living e Taurus, alla presenza del sindaco Stefano Lo Russo. L'area coinvolta misura complessivamente 32mila metri quadrati. Il primo nucleo dell'intervento è rappresentato dalla futura residenza studentesca, sviluppata dall'operatore immobiliare Taurus per conto della piattaforma europea di alloggi per studenti Nido Living. La residenza offrirà monolocali singoli e doppi, ideali per rispondere alla crescente domanda di residenzialità universitaria di qualità in città. A Torino per quanta riguarda le residenze dedicate agli studenti "il rapporto domanda e offerta in squilibrio - ha spiegato Lo Russo -. Quindi non bastano i posti che ci sono oggi. Torino è una città che continua ad attrarre studenti fuori sede e continua ad avere atenei che sono in grado di portare tanti studenti dall'Italia e dall'estero". La componente commerciale, sviluppata da Nova Coop, avrà servizi di prossimità, ristorazione e commercio. Il cuore dell'offerta sarà il nuovo Superstore Coop, che occuperà 2.499 metri quadrati dedicati alla vendita. Un secondo edificio ospiterà al piano terra circa 3000 metri quadrati per la ristorazione e le attività di vicinato, in connessione diretta con la nuova piazza pubblica prevista all'interno del complesso. Lo sviluppo verrà completato da circa 5.000 metri quadrati di impianti sportivi, da una nuova piazza pubblica, da percorsi pedonali e ciclabili e da nuove aree verdi. "Con Scalo Nizza contribuiamo a creare un nuovo punto di riferimento per il quartiere, capace di generare ricadute positive per i suoi abitanti, per il commercio di vicinato e per l'intero tessuto economico locale", ha concluso Ernesto Dalle Rive, presidente Nova Coop.